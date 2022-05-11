Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Keşke siz aday olsanız da, karşımıza çıksanız, bunu arzu ederiz" - Son Dakika

Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Keşke siz aday olsanız da, karşımıza çıksanız, bunu arzu ederiz"

- AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu:

-"Sizi CHP'nin başına kaset operasyonu ile getirenler ne diyecekse o rolü üstleneceksiniz"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Kendi adaylık yarışları ile ilgili yaklaşımlara Sayın Kemal Kılıçdaroğlu keşke siz aday olsanız da, karşımıza çıksanız, bunu arzu ederiz. Sizi CHP'nin başına kaset operasyonu ile getirenler ne diyecekse o rolü üstleneceksiniz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in istismar siyaseti yaptıklarını belirterek, "Bütün algılar eninde sonunda çökecek, hak hakikat ve icraata ortaya koyanlar galip gelecek. Bu tarihin şahitliğinde böyle olagelmiştir. Tek parti zihniyetinin yeksan olarak iktidar yollarının kapandığı süreç milletimizin hafızalarında algı siyasetinin çökertecek. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında her türlü ters olarak açıklamalarda bulundu. Suriye'nin iç çatışması olmasın diye bu manada üzerine düşeni yerine getirdik. İç savaşın çıkması nedeniyle kimyasal silahlara maruz kalan komşumuzun Türkiye'ye sığınmak durumunda kalmaları gereği insanlık yapılmış, kucak açıldı. Güvenli bölgelere dönüş için hamle olarak ortaya koydu. Güvenli bölgelere Türkiye'ye sığınmış ömürlü güvenli şekilde dönebilmeleri için alt yapıyı hazırladı. Suriyeli kendi vatanlarına döndü" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Kendi iç karışıklığı çözmek yerine, sözünü dinletememişti. İmamoğlu'nun çalkantılara dönük çarpık zihniyeti ifadeleri kendilerine iade ediyoruz. Kendi adaylık yarışları ile ilgili yaklaşımlara Sayın Kemal Kılıçdaroğlu keşke siz aday olsanız da, karşımıza çıksanız, bunu arzu ederiz. Sizi CHP'nin başına kaset operasyonu ile getirenler ne diyecekse o rolü üstleneceksiniz. Belediyelerin üç yıl geçmiş olmasına rağmen proje yapmadıklarını bir büyük telaşa kapılarak AK Parti'ye, Cumhurbaşkanımıza kin nefreti dili kusarak için fırsat aradığınızı görüyoruz. Gerçekten temiz bir dille konuşulmasının gerektiğini hatırlatmak isterim. Bugün Akşener de Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden gitti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP, HDP'li dil yaklaşımı içerisinde. Akşener de, CHP ile birlikte ola ola HDP diline doğru evrilme aşamasında. Ey Akşener geldiğin noktaya bak. Kimin samimi olduğunu bu millet hataya düşmeden ortaya koymuştur, tekrar koyacaktır. Biz eminiz ki milletimizin hizmetinde refahını arttırmaya huzur ve mutluluğu dönük yaklaşımı devam ettireceğiz. Sizin gibi mandacı muhalefete rağmen bunu başaracağız."

Eskişehir'de Anadolu Fest için sahne kurulumu sırasında yaşanan gerginlikle ilgili soruya Akbaşoğlu, "Valiliğin açıklaması ile ilgili değerlendirmeyi hukuki olarak değerlendirmek orada hukuka uygun adım atmak, her kesimin yaklaşımı olmalıdır. Detaylı bilgilerin elde edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti olarak alınan kararlar bu çerçevede değerlendirilecektir" şeklinde konuştu.