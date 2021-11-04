AK Partili Akbaşoğlu'ndan "15 Temmuz'da darbecilere karşı çıktık" diyen Kılıçdaroğlu'na tepki: Kahveni yudumluyordun - Son Dakika

Çankırı AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, muhalefeti eleştirdi. Düzenlenen toplantıya Akbaşoğlu'nun yanı sıra, Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, AK Parti Çankırı İL Başkanı Av. Abdulkadir Çelik ve partililer katıldı.

"BİR GERÇEK ANCAK BU KADAR ÇARPITILABİLİR"

AK Parti'nin kuruluş yıldönümü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Akbaşoğlu, muhalefeti eleştirerek, "Daha dün ne demişti Kılıçdaroğlu, '15 Temmuz darbesine karşı geldik.' Bir gerçek ancak bu kadar çarpıtılabilir. Hepimiz biliyor ki siz 15 Temmuz'u gerçekleştirenlerle kol kolasınız, aynı yoldasınız, aynı hedef birliği içerisindesiniz. 15 Temmuz'u televizyon başında kahvesini yudumlayarak içen 2 kişi vardı; bir tanesi Osman Kavala'nın arkadaşı Henry Borkley, bir tanesi de sayın Kılıçdaroğlu. Bunu milletimiz unuttu mu zannediyorsunuz. Gerçekleri ters yüz ederek algıyla yalanla dolanla hakikatleri eğip bükemez değiştiremezsiniz. Buradan Kılıçdaroğlu'na ifade ediyoruz ki sizin sinsi siyasetiniz, sizin müstemleke siyasetiniz, sizin emperyalistlerle iradenizi tevhit ettiğiniz siyasetiniz, bu millete Haziran 2023'te çarpacak ve sizi bir daha hiç çıkmaksızın o sandığa mutlaka gömecek. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmamalı" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu.

"400 YATAK KAPASİTELİ YENİ HASTANE YAPILACAK"

Çankırı'da yapılması planlanan 400 yatak kapasiteli hastane ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkanvekili Akbaşoğlu, "Eserlerimize bir yenisini daha eklemek için huzurlarınızdayız. Oda değerli arkadaşlarımızla hep beraber takip ettiğimiz, 2018 yılında yatırım programına aldırdığımız 400 yatak kapasiteli yeni hastanemizi şu anda mevcut hastanemizin yanına inşallah inşa edeceğiz. Çankırımıza hayırlı olsun. Şu anda mevcut hastanemizde 300 yatak kapasiteli yaklaşık olarak hemşehrilerimize hizmet verdiğimiz hastanemize ilave olarak yepyeni modern bir hastaneyi inşallah hemşehrilerimizin bu konudaki yoğun talebi üzerine inşa edeceğiz. Ve inşallah yeni hastanemiz eğitim araştırma hastanesi niteliğinde ve şehir hastanesi konforunda, bütün o rahatlığı ve konforu Çankırılı hemşehrilerimize sunacak" diye konuştu.