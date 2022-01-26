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AK Partili Akbaşoğlu: "Son olaylarda CHP zihniyetinin beceriksizlik ve koordinasyonsuzlukla İstanbul'u nasıl mağdur ettiği görülmüştür" - Son Dakika

AK Partili Akbaşoğlu: "Son olaylarda CHP zihniyetinin beceriksizlik ve koordinasyonsuzlukla İstanbul'u nasıl mağdur ettiği görülmüştür"

26.01.2022 16:26
AK Partili Akbaşoğlu: "Son olaylarda CHP zihniyetinin beceriksizlik ve koordinasyonsuzlukla İstanbul'u nasıl mağdur ettiği görülmüştür"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbsaşoğlu, "Son olaylarda CHP zihniyetinin İstanbul'da nasıl çakıldığı, beceriksizlik ve koordinasyonsuzlukla İstanbul'u ve İstanbulluyu nasıl mağdur ettiği görülmüştür" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbsaşoğlu, "Son olaylarda CHP zihniyetinin İstanbul'da nasıl çakıldığı, beceriksizlik ve koordinasyonsuzlukla İstanbul'u ve İstanbulluyu nasıl mağdur ettiği görülmüştür" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, İstanbul'da CHP'li belediye yönetiminin meteorolojinin uyarılarına rağmen durumu sevk ve idare edemediğini belirterek, "Bu süreçlerde ortaya çıkan yaklaşımda olgular yerine algılarla siyaset yapıldığının, yalana dayalı, illüzyona dayalı siyasetin en son örneklerini İstanbul'da yaşanan hadiseler bir kez daha ortaya koydu. Önce yalanlanan ve daha sonra kabullenmek durumunda kalınan, saatlerce bir büyükelçi ile karda kışta işin sevk ve idaresinde olması gerekenlerin hep birlikte bu gerçeği örtme bakımından, mağduriyet yaşayanların trollükle suçlandığı, hakaretin ortaya konduğu sürece tanıklık ettik. Biz hakaretin değil, hizmetin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere büyükelçisi ile buluşmasının saklanmak istendiğini söyleyerek, "Sayın Kılıçdaroğlu bu karda kışta İstanbul ve İstanbulluyla ilgilenmesi gerekirken, üç saatini büyükelçiye ayıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na hesap sordu mu? Son olaylarda CHP zihniyetinin İstanbul'da nasıl çakıldığı, beceriksizlik ve koordinasyonsuzlukla İstanbul'u ve İstanbulluyu nasıl mağdur ettiği görülmüştür" şeklinde konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanına yapılan hakaretin suç olmaktan çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi verdiğini hatırlatan Akbaşoğlu, "Anayasa'nın 104. maddesi Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milletimizi temsil ettiği, TBMM adına orduların baş kumandanı sıfatına haiz bulunduğunu ifade eder. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra yapılmış bir düzenleme değildir. Cumhurbaşkanına hakaret hukuk sistemlerinde suç olarak ve müstakil suç olarak değerlendirilmek suretiyle hukuk düzenlerinde yerini almıştır. 1926'dan bugüne kadar cumhurbaşkanına hakaret müstakil bir suçtur" diye konuştu.

Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçiyor' sözlerine ilişkin soruya, "HDP'nin merkezinde bulunduğu ittifak yamalı bohça ittifakı. Yamalı bohça ittifakının dikişlerinin tutmayacağı net olarak her olayda kendini gösteriyor. Türkiye'de her türlü demokratikleşmenin, özgürleşmenin yolu 81 vilayetiyle, 84 milyon insanıyla millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde ortaya konmaktadır. Burada milletimizin geleceğinin şekilleneceği, daha fazla refahın arttırılması, özgürlüğün arttırılmasına ilişkin düzenlemeler milletin ve demokrasinin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisinde tecelli edecektir" diye karşılık verdi.

İmamoğlu'nun büyükelçi ile görüşmesine ilişkin soru üzerine ise Akbaşoğlu, "Tencere dibin kara, seninki benden kara gibi açmaz ilişkiler ağına doğru yuvarlanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili CHP'li bir büyükşehir belediye başkanı, uluslararası karar vericilerin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğine ilişkin açıklama yapmıştı. Bu çerçevede bir görüşme trafiği midir?" karşılığını verdi. - ANKARA

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Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Akbaşoğlu: 'Son olaylarda CHP zihniyetinin beceriksizlik ve koordinasyonsuzlukla İstanbul'u nasıl mağdur ettiği görülmüştür' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Akbaşoğlu: "Son olaylarda CHP zihniyetinin beceriksizlik ve koordinasyonsuzlukla İstanbul'u nasıl mağdur ettiği görülmüştür" - Son Dakika
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