AK Partili Ayvazoğlu'ndan İmamoğlu'na "Trabzonluluk" göndermesi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili Ayvazoğlu'ndan İmamoğlu'na "Trabzonluluk" göndermesi

05.05.2022 12:22
AK Partili Ayvazoğlu'ndan İmamoğlu'na "Trabzonluluk" göndermesi

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Trabzonluluk kimliğinin 10 gömlek fazla geldiğini belirterek İmamoğlu'nun Trabzonlu kimliğini çıkar amaçlı kullandığını söyledi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Trabzonluluk kimliğinin 10 gömlek fazla geldiğini belirterek İmamoğlu'nun Trabzonlu kimliğini çıkar amaçlı kullandığını söyledi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, HDP ile yakın ilişkiler kuran İBB Başkanı İmamoğlu'nun Trabzonspor üzerinden karşılık bulmaya çalıştığını vurgulayarak "İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini ve HDP'ye gösterdiği şefkatli yaklaşımları Trabzonlular unutmadı. İBB'de istihdam edilen HDPKK'lılar hala hafızalarda yerini koruyor. Trabzon İmamoğlu'nu uyarıyor. Trabzonspor'u bu kirli ilişkilerini örtmek üzere paravan olarak kullanamazsın" dedi.

Trabzonspor şampiyon olana kadar İmamoğlu'nun sesinin çıkmadığının altını çizen Milletvekili Ayvazoğlu "Hatta Trabzonspor'un şampiyon olamaması ihtimaline karşı planlı bir şekilde Uğur Dündar'ı ziyaret ederek Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için hazırlık yaptı. Tabi hesapları tutmadı, Trabzonspor şampiyon olunca dümeni Trabzon'a kırdı. Her tarafa yeşil ışık yakıyor. İmamoğlu'na tavsiyem misyoner gibi ortalıkta dolanmayı bıraksın. Trabzonspor taraftarı da ülkemizin insanları da her şeyin farkında" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonlu kimliğini çıkar amaçlı kullandığını ifade eden Milletvekili Ayvazoğlu, İmamoğlu'nun gerçekte bu kimlikle bir bağı kalmadığını geçmişte yaptığı bir konuşmasıyla hatırlattı.

Ekrem İmamoğlu'nun geçmişte beyan ettiği "Ben 40 yaşındayım. 20 senem Beylikdüzü'nde geçti, 18 senem Trabzon'da geçti. yani ben daha fazla Beylikdüzülüyüm bunun altını çiziyorum. Beylikdüzü duygusallığı ben de daha ön plandadır. Yani Beylikdüzü'nü ben daha çok seviyorum. Beylikdüzü sevgisini, hatta bazı Beylikdüzü yerel kimlikleri bazen diyor ki, ya Trabzonlu olduğunu, Trabzonsporlu olduğunu, Trabzonspor'da yöneticilik yaptığını söyle diye uyaranlar var. Çünkü ben Trabzonlu olduğumu unutuyorum. Emin olun bu soruyu sormasaydınız sadece benim doğum yerimde ismi geçerdi" konuşmasına atıfta bulunan Milletvekili Ayvazoğlu "Ne oldu da Trabzonlu olduğunu hatırladı?" diyerek İmamoğlu'nun sahte ve çıkar amaçlı Trabzonluluk yaptığını söyledi.

Trabzon kimliğini küçük düşürücü ifadeleri aynen kendisine iade ettiğini belirten Milletvekili Bahar Ayvazoğlu "Trabzon aşağılamalarımızı aynen iade ediyorum size! Trabzonluluk kimliği size 10 gömlek fazla gelir zaten 10 gömlek! Her girdiğiniz kabın şeklini almaya çalışan bir riyakarlıkla sahtecilik ve takiyye ile nereye kadar?" ifadelerini kullandı. - TRABZON

YORUMLAR
500
İmamoğlu, Doğduğu Akçabaat'ta: 'Bana İnsan Muamelesi Yapılmıyor, Ama Mültecilere Yapılıyor' Demelerinin Yegane Sebebi Adil Olunmaması. Bunu... İmamoğlu, Doğduğu Akçabaat'ta: 'Bana İnsan Muamelesi Yapılmıyor, Ama Mültecilere Yapılıyor' Demelerinin Yegane Sebebi Adil Olunmaması. Bunu... İmamoğlu'ndan Yomralı Gençlere: 'Sizler Bizden Çok Daha Başarılı Olacaksınız. Biz Sizin Başarılarınıza Kısa Bir Hazırlık Yapacağız' İmamoğlu'ndan Yomralı Gençlere: 'Sizler Bizden Çok Daha Başarılı Olacaksınız. Biz Sizin Başarılarınıza Kısa Bir Hazırlık Yapacağız'

Bahar Ayvazoğlu, Ekrem İmamoğlu, Milletvekili, Trabzon, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Ayvazoğlu'ndan İmamoğlu'na 'Trabzonluluk' göndermesi - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı öldüren Asala militanı Sasunyan Erivan'da gözaltına alındı
12:16 Esenler'de dehşet dolu anlar: 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında başından vurularak katledildi
12:07 Rusya Savunma Bakanlığı: Bu sabahki bombardımanla 600 Ukrayna askeri öldürdük
11:54 Finlandiya Rusya'nın olası saldırılarına hazır! Sadece Helsinki'de 5 bin 500 sığınak var
11:50 Soğan artık yoksul yiyeceği değil: Geçen ay fiyatı yüzde 70 arttı
11:50 Bakan Muş: İhracatta yaşanan yüzde 24,6'lık artışla tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamına ulaşıldı
11:46 Çavuşoğlu'nun bozkurt selamına Uruguay'dan tepki: Türkiye'ye büyükelçi ataması askıya alındı iddiası
11:40 Husumetliler arasında silahlı çatışma çıktı: 3 kişi yaralandı
11:37 New York Times manşetten duyurdu:12 Rus generalin ölümünde ABD istihbaratının parmağı var!
11:30 Bursa'da ihtiyar heyetinden ilginç karar! Uymayanların düğününe gitmek yasak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 12:32:19. #1.11#
SON DAKİKA: AK Partili Ayvazoğlu'ndan İmamoğlu'na "Trabzonluluk" göndermesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement