AK Partili Başdaş'dan Konak Belediye Başkanı Batur'a "Eren Bülbül" tepkisi - Son Dakika

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, "İyi ki Varsın Eren" filminin siyasi olduğu gerekçesiyle belediye tarafından gösterimine karşı çıkan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a tepki gösterdi.

Başdaş yaptığı yazılı açıklamada, Konak Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Emrah Erol'un meclis toplantısında "son günlerde vizyona giren 'İyi ki Varsın Eren' filminin belediye tarafından çeşitli salonlarda çocuklara izletilmesi" yönünde önerge verdiğini belirtti.

Batur tarafından önergenin siyasi olduğu gerekçesiyle komisyona gönderilmediğini aktaran Başdaş, "Gençlerimizin 15 yaşında akranları olan ve askerimize yardım ederken hain terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün hayatını anlatan bu filmi ancak terör örgütü ile bağlantılı isimler siyasi bulabilir. Sayın başkanı burada herhangi bir şekilde itham etmek istemiyorum ama talihsiz bir açıklamada bulundu. Merak ettiğimiz konu şu ki acaba başkan üzerinde gizli ittifak ortaklarının baskısını mı hissediyor." ifadelerini kullandı.

Belediyenin Türk kültürüyle alakası olmayan birçok festivale ve etkinliğe kaynak aktardığını iddia eden Başdaş, Batur'un hatadan bir an önce dönmesini temenni ettiklerini kaydetti.