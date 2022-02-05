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AK Partili Başdaş'tan Konak Belediye Başkanı Batur'a "göç" eleştirisi - Son Dakika

AK Partili Başdaş'tan Konak Belediye Başkanı Batur'a "göç" eleştirisi

05.02.2022 10:48
AK Partili Başdaş'tan Konak Belediye Başkanı Batur'a "göç" eleştirisi

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, ilçenin hızla nüfus kaybettiğini belirterek, hizmet ihtiyacına yanıt alamayan insanların bölgeden uzaklaştığını savundu.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, ilçenin hızla nüfus kaybettiğini belirterek, hizmet ihtiyacına yanıt alamayan insanların bölgeden uzaklaştığını savundu.

Başdaş, yaptığı yazılı açıklamada açıklanan son nüfus istatistiklerine göre ilçenin 2021 yılında 8 bin 133 göç verdiğini, 2009'dan bu yana ise toplamda 74 bin 567 kişinin çeşitli nedenlerle ilçeden göç ettiğini söyledi.

Hizmet ihtiyacına cevap veremeyen ilçe yönetimlerinin göçün önüne geçemeyeceğini savunan Başdaş, belediye başkanı olduğu halde Batur'un da Konak'ta ikamet etmediğini ifade etti.

Konak'ın tercih edilen ve daha yaşanılır bir ilçe olması için belediyenin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğine dikkati çeken Başdaş, "Sayın Başkan yaklaşık 35 yıldır sizin partinizin zihniyeti Konak'ı yönetiyor. Sonuç ortada. Siz bile Konak'ta ikamet etmediğiniz için haberiniz olmayabilir. Mahallelerin birçoğunda doğalgaz yok. Çöpler düzenli toplanmıyor. Sokaklar düzenli temizlenmiyor. Bunlardan haberiniz var mı?" ifadelerini kullandı.

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AK Parti, Hisarcık, Konak, GÖÇ, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Başdaş'tan Konak Belediye Başkanı Batur'a 'göç' eleştirisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Başdaş'tan Konak Belediye Başkanı Batur'a "göç" eleştirisi - Son Dakika
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