AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçim propaganda döneminde isim vermeden Yeniden Refah Partisi (YRP) Aziziye Belediye Başkan Adayı Emrullah Akpunar için bir televizyon programında "O arkadaşımızdan belediye başkanı olmaz, çoban bile olmaz" demişti.
Sekmen'in ifadelerinin ardından konuşan Emrullah Akpunar, seçilmesi halinde ilçede çoban kıyafeti ile tur atacağını dile getirmişti.
Sandık sonuçlarının açıklanması ile birlikte Aziziye'de yarışı önde götüren Emrullah Akpunar, çoban kıyafeti kepenek giyerek taraftarlarıyla birlikte ilçe sokaklarında tur attı.
Akpunar, "Çoban burada kibir abideleri nerede" dedi. Ezurum'un merkez ilçelerinden olan Aziziye'yi 20 yıldır AK Partili belediye başkan adayları yönetiyordu.
Son Dakika › Politika › AK Partili başkanın 'Çoban bile olamaz' dediği Yeniden Refahlı aday seçimi kazanınca kepenek giyip dolaştı - Son Dakika
Mersin'in Mut ilçesinde yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Fatma Ayan Uca ve Fatma Dorla, muhtarlık seçimlerini kazanarak ilçenin ilk kadın muhtarları oldu. Uca ve Dorla, seçim zaferlerini mahalle sakinlerine teşekkür ederek, mahalleleri için en iyisini yapacaklarını belirtti.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kofçaz ilçesinde yapılan denetimde yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Narkoçelik-10' operasyonlarında 46 ilde 1 ton 19 kg uyuşturucu madde ve 1 milyon 23 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 250 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
31 Mart seçimlerine damga vuran CHP'de Genel Başkan Özgür Özel ''Erken seçim olacaksa buna yine halk karar verecek. Ben bir erken seçim çağrısı yapmıyorum. Erdoğan'ın telaşla 'Dört yıl seçim yok demesi' bahsettiğiniz kaygıdan. Çünkü güvensizlik oyu olarak görüyorlar. Ben fırsatçılık yapacak değilim. Her an yapılacak seçime hazırız'' dedi.
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İsrail Parlamentosu, hükümete aralarında Al Jazeera’nın da bulunduğu kanalların yayınlarını yasaklama yetkisi veren yasayı onayladı. Başbakan Benyamin Netanyahu, Al Jazeera’nın ülkedeki bürosunu kapatmak için 'derhal harekete geçeceğini' söyledi. ABD ise durumdan kaygılı olduğunu ifade etti. Al Jazeera'nın Gazze'deki muhabirleri, yabancı gazetecilerin girişinin yasak olduğu için savaşı alandan bildiren tek gazeteciler olarak kaldı. Yasak 45 gün boyunca geçerli olacak ve yenilenebilecek. Al Jazeera, İsrail karşıtı olmakla suçlanırken, İsrail makamları ise kanalın Hamas ile yakın bağlantıları olduğunu savunuyor.
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