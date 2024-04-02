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AK Partili başkanın "Çoban bile olamaz" dediği Yeniden Refahlı aday seçimi kazanınca kepenek giyip dolaştı - Son Dakika
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Politika

AK Partili başkanın "Çoban bile olamaz" dediği Yeniden Refahlı aday seçimi kazanınca kepenek giyip dolaştı

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AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in "Ondan çoban bile olmaz" dediği Yeniden Refah Partisi'nden Aziziye Belediye Başkanı seçilen Emrullah Akpunar, seçimi kazanmasının ardından kepenek giyerek ilçede tur attı. Akpunar, "Çoban burada kibir abideleri nerede" dedi.

02.04.2024 08:16  Güncelleme: 08:20
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AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçim propaganda döneminde isim vermeden Yeniden Refah Partisi (YRP) Aziziye Belediye Başkan Adayı Emrullah Akpunar için bir televizyon programında "O arkadaşımızdan belediye başkanı olmaz, çoban bile olmaz" demişti.

AKPUNAR SÖZ VERMİŞTİ

Sekmen'in ifadelerinin ardından konuşan Emrullah Akpunar, seçilmesi halinde ilçede çoban kıyafeti ile tur atacağını dile getirmişti.

AK Partili başkanın 'Çoban bile olamaz' dediği Yeniden Refahlı aday seçimi kazanınca kepenek giyip dolaştı

SONUÇLAR AÇIKLANINCA HAREKETE GEÇTİ

Sandık sonuçlarının açıklanması ile birlikte Aziziye'de yarışı önde götüren Emrullah Akpunar, çoban kıyafeti kepenek giyerek taraftarlarıyla birlikte ilçe sokaklarında tur attı.

AK Partili başkanın 'Çoban bile olamaz' dediği Yeniden Refahlı aday seçimi kazanınca kepenek giyip dolaştı

"ÇOBAN BURADA KİBİR ABİDELERİ NEREDE"

Akpunar, "Çoban burada kibir abideleri nerede" dedi. Ezurum'un merkez ilçelerinden olan Aziziye'yi 20 yıldır AK Partili belediye başkan adayları yönetiyordu.

AK Partili başkanın "Çoban bile olamaz" dediği Yeniden Refahlı aday seçimi kazanınca kepenek giyip dolaştı

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Yeniden Refah Partisi, Erzurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili başkanın 'Çoban bile olamaz' dediği Yeniden Refahlı aday seçimi kazanınca kepenek giyip dolaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hugs70: helal olsun kibiri yerle bir etmiş 162 8 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Çobanları sekülerler değil, Ak partililer asıl beğenmiyor. Ak partili başkana çok güzel cevap olmuş bu. 120 6 Yanıtla
  • Kerem T: çobanları neden bu kadar küçümsüyorlar anlamıyorum kendilerini dev aynasında görüyorlar galiba 107 2 Yanıtla
  • Osman Koca: her seçimde bu cobanlarla alıp veremediğiniz nedir..çobanlık sizin için bir ölçü birimimi :)))) 65 3 Yanıtla
  • yunus kara: helal olsun yeni başkana bu kadar koyuna çoban lazım demiş 21 7 Yanıtla
  • Selami Bor: Bu olay ak Parti'nin kaybettiği oyların özeti olmuş.sayin Erdoğan oturup düşünmeli ve yeni kararlar vermeli daha halktan daha samimi yol arkadaşları seçmeli yanındakilerin yüzde 70 i Erdoğan'ı sadece aşağı çekiyor bunlar görülmeli ve buna müdahale edilmeli ve hemen 12 2 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Hepiniz çobansınız ve güttüklerinizden sorumlusunuz 5 4 Yanıtla
  • Arzum Baskara: Siyaset yapin komedi degil hacilar. Hizmet bekliyor millet 3 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Partili başkanın "Çoban bile olamaz" dediği Yeniden Refahlı aday seçimi kazanınca kepenek giyip dolaştı - Son Dakika
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