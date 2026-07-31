AK Partili başkanlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile görüşüldü

AK Partili Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi. Çameli-Fethiye yolu başta olmak üzere ilçede hayata geçirilmesi planlanan ulaşım ve altyapı yatırımları, Ankara'da gerçekleştirilen görüşmede masaya yatırıldı.

Çameli'nin ve Babadağ'ın ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra devam eden ve planlanan yatırımlar ile ilçelerin geleceklerine yönelik projeler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile gerçekleştirilen toplantıda kapsamlı şekilde ele alındı. Görüşmede özellikle Çameli-Fethiye yolu başta olmak üzere, ilçelerin ulaşım imkanlarını geliştirecek ve bölgesel ulaşımı güçlendirecek projeler değerlendirildi. Çameli'nin ve Babadağ'ın gelişimine katkı sağlayacak yatırımlar konusunda karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçenin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik önemli konuları Bakan Uraloğlu ile görüşme fırsatı bulduklarını belirtti. Başkan Arslan, "Görüşmede, Çameli'nin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar, devam eden ve planlanan yatırımlar ile geleceğe dönük projeler ele alındı. Çameli'mizin gelişimine katkı sağlayacak bu verimli görüşmenin ilçemiz adına hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyor, desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.