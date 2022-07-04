AK Partili Baybatur, yoğun mesai sonrası sahaya iniyor

Yıl boyunca yoğun bir çalışma yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara verdi. 27'inci dönem 5'inci yasama yılını milletin uzun zamandır beklediği kanunları yasalaştırarak tamamladıklarını anlatan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da ara dönemi sahada değerlendireceğini söyledi.

Yıl boyunca yoğun bir çalışma yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara verdi. Yasama faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Bedelli Askerlik düzenlemesi, E-Ticaret Kanunu, 3600 Ek Gösterge, Öğrenci Affı gibi milyonları ilgilendiren birçok önemli yasal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Hükümet olarak asgari ücrete yüzde 30'luk ara zam yaparak 7 milyona yakın çalışanın net maaşını 5 bin 500 TL'ye yükselttiklerini belirten Baybatur, vatandaşı enflasyona karşı korumakta kararlı olduklarını belirtti. Ara dönemi ise sahada değerlendireceğini kaydeden Baybatur, "Tüm milletvekillerimizle birlikte ilçe ilçe gezerek vatandaşlarımızla bir araya gelecek, hemhal olacağız" dedi.

Askerlik Kanunu'nda köklü değişikliklere gidildiğini kaydeden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, 550 bin kişinin yaralanabileceği düzenlemeyle yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar için bedelli askerlik imkanı getirdiklerini söyledi. Halk arasında E-Ticaret Kanunu olarak bilinen düzenlemeyle haksız rekabet ve tekelleşmeye son verdiklerini kaydeden Baybatur, böylelikle pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin önünü açtıklarını ifade etti.

Uzun yıllardır beklenen ek gösterge düzenlemesini de bu dönemde Meclis'ten geçirdiklerini belirten Baybatur, "Hükümetimizin aldığı tarihi nitelikteki karar doğrultusunda çalışan ve emekli 5,3 milyonu aşan kamu personelini ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi Meclisimizde yasalaşarak kamuda çalışan birçok meslek grubu ve unvanın 3600 ek göstergeden faydalanması sağlandı" diye konuştu.

Torba yasayla üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus olmak üzere eğitim affı getirildiğini dile getiren Baybatur, hükümet olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla asgari ücrete yüzde 30'luk ara zam verdiklerini söyledi. Enflasyona karşı vatandaşı koruma noktasında kararlılıklarına vurgu yapan Baybatur, 7 milyona yakın çalışanın temmuz ayından geçerli olmak üzere net maaşını 5 bin 500 TL'ye yükselttiklerini belirtti.

Memurdan emekliye, çalışandan öğrenciye kadar toplumun hemen her kesimini ilgilendiren başta ekonomi alanında olmak üzere birçok önemli yasal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Baybatur, "27'inci dönem 5'inci yasama yılını milletimizin uzun zamandır beklediği kanunları yasalaştırarak tamamladık. Milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ara dönemi ise sahada değerlendireceğini kaydeden Baybatur, AK Parti teşkilatlarının hiçbir zaman seçimden seçime meydanlara çıkan bir anlayış ile siyaset yapmadığına işaret ederek, "Tüm milletvekillerimizle birlikte ilçe ilçe gezerek vatandaşlarımızla bir araya gelecek, hemhal olacağız" şeklinde konuştu. - MANİSA