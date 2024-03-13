AK Partili Belediye Başkan Adayları Fabrikaları Geziyor

Politika

Bölgelerini adım adım dolaşarak seçim kampanyalarını yürüten AK Partili Belediye Başkan Adayları Ekrem Başer ve Halil Pekdemir, fabrikaları gezerek hem iş dünyasına hem de çalışan kesime güvence veriyor.

31 Mart Yerel seçimleri için geri sayımın başladığı şu günlerde belediye başkan adayları daha çok seçmene ulaşabilmek ve projelerini anlatabilmek adına yoğun çaba sarf ediyor. Cumhur İttifakı'nın AK Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer ile Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, bu kapsamda Denizli istihdamının en önemli aktörleri reel temsilcileri ve çalışanlarıyla bir araya gelmeye başladı.

Fabrika ziyaretlerinde hem iş dünyasına hem de çalışan kesime yönelik önemli projelerini anlatma fırsatı bulan Halil Pekdemir ve Ekrem Başer'in söz konusu programları miting havasında geçiyor. Özellikle fabrika çalışanlarıyla kurdukları samimi diyaloglar gözlerden kaçmayan adaylar, onların sorunlarını dinliyor ve çözüm önerilerini sunuyor.

AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer ve Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, işçilerle bir araya geldikleri bu toplantılarda sürdürülebilir kalkınma, çevre dostu projeler, istihdam artışı gibi konulardan da bahsederek, halkın yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bakış açılarını ortaya koyuyor. Halkın beklentilerini dikkate alarak, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini vurgulayan adayların samimi açıklamaları işçilerden destek buluyor. - DENİZLİ