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AK Partili Büyükdağ'dan kadın bedeni üzerinden zeytinyağı paylaşımına tepki - Son Dakika

AK Partili Büyükdağ'dan kadın bedeni üzerinden zeytinyağı paylaşımına tepki

21.02.2022 11:14
AK Partili Büyükdağ'dan kadın bedeni üzerinden zeytinyağı paylaşımına tepki

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, CHP'li Buca Belediye Meclis Üyesi Bülent Uygur'un zeytinyağını kadın fotoğrafı kullanarak anlattığı sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, CHP'li Buca Belediye Meclis Üyesi Bülent Uygur'un zeytinyağını kadın fotoğrafı kullanarak anlattığı sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Büyükdağ, yaptığı yazılı açıklamada sosyal medyadan yapılan paylaşımın kadın cinsiyeti üzerinden mesaj verme anlayışını ortaya koyduğunu ifade ederek, "Kadına karşı şiddetle mücadele ettiğimiz gibi bu zihniyete sahip olanlarla da mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili de paylaşımın ahlaksızca olduğunu savundu.

Kişili, "Bir dirhem ilim bin okka edebe muhtaçtır. Türkiye'yi yönetmeye, iktidara talip, bu şehri yöneten CHP'nin hali... Buca meclis üyelerinin sosyal medya paylaşımıyla ortaya saçtığı şey başlı başına 'edepsizlik ve utanmazlık'. Her alanda ahkam kesip ilim, irfan sahibi gibi ortaya çıkan CHP kafası, ne yazık ki insan ve kadın haysiyetini yerlere düşürecek kadar ahlak ve hayadan mahrum." açıklamasında bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Medya, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Büyükdağ'dan kadın bedeni üzerinden zeytinyağı paylaşımına tepki - Son Dakika


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