AK Partili Çakır'dan muhalefete: "HDP'nin desteğine muhtaç olduklarını iyi biliyorlar" - Son Dakika
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AK Partili Çakır'dan muhalefete: "HDP'nin desteğine muhtaç olduklarını iyi biliyorlar"

23.02.2022 18:19
AK Partili Çakır'dan muhalefete: "HDP'nin desteğine muhtaç olduklarını iyi biliyorlar"

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, 6 muhalefet partisinin genel başkanının bir araya geldiği toplantıya ilişkin "Görünmesini istemedikleri HDP'nin desteğine muhtaç olduklarını çok iyi biliyorlar.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, 6 muhalefet partisinin genel başkanının bir araya geldiği toplantıya ilişkin "Görünmesini istemedikleri HDP'nin desteğine muhtaç olduklarını çok iyi biliyorlar." dedi.

Çakır, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partilerinin en büyük motivasyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı olduğunu söyledi.

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, HDP ile terör örgütü PKK ve DHKP-C'yi bir araya getirenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı hissettikleri düşmanlık olduğunu dile getiren Çakır, muhalefetin, hedefe ulaşmak için her şeyi mübah gördüğünü belirtti.

Çakır, muhalefetin, milli meselelerde bile Türkiye düşmanlarıyla aynı safta buluştuğunu ifade etti.

6 siyasi partinin genel başkanının bir araya geldiği toplantıyı hatırlatan Çakır, "HDP'yi masa altı yapmışlar, görünmesini istemedikleri HDP'nin desteğine muhtaç olduklarını çok iyi biliyorlar. Yakın tarihimize kara bir leke olarak geçen postmodern darbenin tarihini, eski Türkiye'ye dönüş tarihi olarak seçmelerine de hiç şaşırmadık." değerlendirmesini yaptı.

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Muhalefet, Erzincan, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Çakır'dan muhalefete: 'HDP'nin desteğine muhtaç olduklarını iyi biliyorlar' - Son Dakika


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