AK Partili Çetinkaya: "Saha ve eser belediyeciliği kazandıracağız"
KARABÜK - Kesin olmayan sonuçlara gören AK Parti'den Türkiye'nin en genç il belediye başkan adayı olan 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Türkiye'nin en genç il belediye başkanı olacak olan Çetinkaya, İl Başkanlığı önünde kendisini coşkuyla karşılayan kalabalığa konuşma yaptı.
Çetinkaya konuşmasında "Bu aziz şehre, emeğin başkentine hizmet etme, kalkındırma imkanını bize layık gördüğünüz için sizlere teşekkür ediyorum. Allah'a hamd ediyorum. Partili, partisiz 120 bin Karabüklünün hizmetkarı olacağız" dedi.
"Bugün kutlu bir hizmet yolculuğunun başını hep beraber çektik" diyen Çetinkaya, "Şehrimize hizmet etmiş belediye başkanlarımız var. Hepsini saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum Allah hepsinden razı olsun. Bizler ikilik adamı değiliz. İkilik de bereket yoktur" ifadelerini kullandı.
Karabük'te birlik ve beraberliği tesis edeceklerini kaydeden Çetinkaya, "Eşit şekilde hizmet edeceğiz. Bugün bize güvenip şehrin emin görevini bize teslim edenlere 5 yıl her dakikası dolu dolu hizmet yolunu inşa edeceğiz. Bizler Türkiye'nin en genç belediye başkanı olacağız ama biz ne olacağız en çok hizmet eden en çok proje ve hizmet üreten, en çok da Karabüklünün kalbine dokunan belediye başkanı olacağız. Saha ve eser belediyeciliği kazandıracağız" diye konuştu.
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, sandıkların açılmasıyla birlikte milletin yanında olacaklarını ve İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Kurum, seçim sürecinde kendilerine destek verenlere teşekkür etti ve Türkiye'nin geleceği için çalışacaklarını vurguladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından CHP il binasında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kendisine verdiği görevleri onurlu ve sorumlulukla yerine getireceğini belirtti.
AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi. Başdeğirmen, seçim sonuçlarını kutlamak için Kaymakkampı Meydanı'nda toplananlar tarafından coşkuyla karşılandı. Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Ispartalıların AK Parti belediyeciliğini ve kendisini belediye başkanı olarak görmek isteğini belli ettiklerini dile getirdi.
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