İBB Meclisi'nde İETT'nin 2027 yılı bütçe ve performans programı görüşmelerinde konuşan AK Parti İBB ve Arnavutköy Meclis Üyesi Hamdi Demirhan, İstanbul'da toplu taşıma bilet fiyatlarına son 7 yılda yüzde 1680 zam yapıldığını söyledi. Demirhan, gençlere yüzde 40 indirimli ulaşım, 12 yaş altı çocuklara ücretsiz ulaşım ve Megabüs projesine ilişkin vaatlerin yerine getirilmediğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Kasım ayı toplantısı yapıldı. Toplantıda İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğünün 2027 yılı bütçe ve performans programı görüşüldü. AK Parti Grubu adına söz alan İBB ve Arnavutköy Belediye Meclis Üyesi Hamdi Demirhan, İstanbul'daki toplu taşıma ücretleri, seçim döneminde açıklanan ulaşım projeleri, kırsal mahallelerdeki ulaşım sorunları ve engelli vatandaşların toplu taşımaya erişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ulaşıma yüzde 1680 zam yapıldı"

İBB yönetiminin seçim döneminde ulaşımı ucuzlatma sözü verdiğini hatırlatan Demirhan, 2019 yılından bu yana toplu taşıma bilet fiyatlarında yüzde 1680 oranında artış yaşandığını söyledi. Asgari ücretle çalışan bir vatandaşın gelirinin yaklaşık yüzde 13'ünü, öğrencilerin ise burslarının yüzde 16,5'ini aylık abonman ücretlerine ayırmak zorunda kaldığını söyleyen Demirhan, ulaşım maliyetlerinin aile bütçeleri üzerindeki etkisine dikkat çekti. Demirhan, "İstanbul sizin dediniz ama İstanbul'un nimetini kendinize, külfetini İstanbullulara yüklediniz. Yüklediğiniz her külfet İstanbulluların sırtında birer dert oldu" ifadelerini kullandı.

"25 yaş altı gençlere indirim sözü ne oldu?"

İBB yönetiminin seçim döneminde 25 yaş altındaki gençlere yüzde 40 indirimli ulaşım sözü verdiğini belirten Demirhan, bu vaadin hayata geçirilmediğini söyledi. Aradan geçen yıllara rağmen gençlerin beklediği düzenlemenin yapılmadığını söyleyen Demirhan, "O gün 18 yaşında olan gençlerimiz bugün 25 yaşını doldurdu. Ama bekledikleri indirim sözü bir türlü tutulmadı" dedi.

"12 yaş altı çocuklara ücretsiz ulaşım vaadi yerine getirilmedi"

Çocuklara yönelik ulaşım vaatlerini de gündeme getiren Demirhan, seçim döneminde 12 yaş altındaki çocuklara ücretsiz toplu taşıma hakkı tanınacağının açıklandığını hatırlattı. Bu sözün de uygulanmadığını söyleyen Demirhan, ücretsiz ulaşım bekleyen çocukların aradan geçen yıllarda büyüdüğünü ifade etti. Belediye hizmetlerinde gönüllü çalışan vatandaşlara ücretsiz ulaşım sağlanacağı yönündeki vaadin de yerine getirilmediğini belirtti.

Megabüs projesini hatırlattı

İBB yönetiminin seçim döneminde açıkladığı Megabüs projesine değinen Demirhan, TEM Otoyolu üzerinde kurulması planlanan hattın Başakşehir, Bağcılar ve Esenler'den Ümraniye ve Sultanbeyli'ye uzanmasının öngörüldüğünü belirtti. Yaklaşık 3,6 milyon kişiye hizmet edeceği açıklanan projenin aradan geçen yıllara rağmen hayata geçirilmediğini söyleyen Demirhan, İBB yönetiminden ulaşım yatırımlarına ilişkin somut sonuçlar beklediklerini ifade etti.

"Otobüslerin yaklaşık yüzde 15'i garajlarda bekliyor"

Sayıştay bulgularına da değinen Demirhan, İETT otobüslerinin yaklaşık yüzde 15'inin çeşitli nedenlerle sefere çıkamadığını söyledi. Bu durumun özellikle ulaşım alternatiflerinin sınırlı olduğu kırsal mahallelerde daha büyük sorunlara yol açtığını belirten Demirhan, araçların etkin kullanılması ve sefer planlamasının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Çevreci ulaşım ve engelli erişimini eleştirdi

İBB yönetiminin toplu taşıma filosunu yenilenebilir enerjiyle dönüştürme hedefini de değerlendiren Demirhan, elektrikli araçların toplam filo içindeki oranının yüzde 6,6 seviyesinde olduğunu açıkladı. Engelli vatandaşların toplu taşımaya erişiminde yaşanan sorunlara da değinen Demirhan, çalışmayan asansörler, yürüyen merdivenler ve erişime uygun olmayan durakların giderilmesi gerektiğini ifade etti. Demirhan, "İstanbul'un ihtiyacı yeni sloganlar değil, çalışan bir ulaşım sistemidir. İstanbul'un ihtiyacı yeni pankartlar değil, zamanında gelen otobüslerdir. İstanbul'un ihtiyacı süslü performans raporları değil, vatandaşın hayatına dokunan gerçek performanstır. Bir belediyenin başarısı, kaç vaat verdiğiyle değil, verdiği vaatlerin kaçını yerine getirdiğiyle ölçülür" diye konuştu.