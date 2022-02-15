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AK Partili Güneş: "Vatandaşımıza ucuz elektrik vermek için gayret gösteriyoruz" - Son Dakika

AK Partili Güneş: "Vatandaşımıza ucuz elektrik vermek için gayret gösteriyoruz"

15.02.2022 18:36
AK Partili Güneş: "Vatandaşımıza ucuz elektrik vermek için gayret gösteriyoruz"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, dağıtım şirketleriyle ilgili yapılan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını belirterek, "Biz elimizden geldiği kadar vatandaşımıza ucuz elektrik vermek için gayret göstermekteyiz.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, dağıtım şirketleriyle ilgili yapılan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını belirterek, "Biz elimizden geldiği kadar vatandaşımıza ucuz elektrik vermek için gayret göstermekteyiz." dedi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2 yıldır süren koronavirüs salgını nedeniyle kömür fiyatlarının dolar bazında yaklaşık 3, doğal gaz fiyatlarının ise yaklaşık 9 kat arttığını söyledi.

Kömürün tonunun 2020'de ortalama 50 dolarken, Ekim 2021'de 270 dolar olduğunu ifade eden Güneş, elektrik üretiminde önemli paya sahip doğal gaz ve kömürdeki artışın elektrik üretim maliyetlerini de artırdığını bildirdi.

Güneş, hükümetin, enerji fiyatlarındaki artışı vatandaşa yansıtmamak için uzun süre beklediğini dile getirerek, doğal gazda yaklaşık yüzde 75, elektrikte ise yüzde 50'ye yakın sübvansiyon uygulandığını anlattı.

Yılbaşı itibarıyla elektrikte yeni düzenlemeye gidildiğini anımsatan Güneş, "Vatandaşımız açısından baktığımız zaman bu fiyatlar pahalı mı diye bakarsanız, tabii ki bir şeyin fiyatının yükselmesi vatandaş için pahalı olarak görülmektedir ama bunu dünyadan soyut olarak düşünmemiz de doğru değil." diye konuştu.

Güneş, elektriğin kilovatının Almanya'da avro bazında 32 sent, Danimarka'da 29 sent ve ABD ortalaması 22 sent, Türkiye'de yaklaşık 9 sent olduğunu kaydetti.

Vatandaşların bunu da bilmesinde fayda olduğunu vurgulayan Güneş, "Biz elimizden geldiği kadar vatandaşımıza ucuz elektrik vermek için gayret göstermekteyiz." dedi.

Dağıtım şirketlerine peşkeş çekildiği söylenerek vatandaşın yanlış bilgilendirildiğini ve kafalarının karıştırıldığını kaydeden Güneş, "32 kuruştan alıp da vatandaşa 206 kuruştan, sanayiye 228 kuruştan satması diye bir şey yok. Diyelim ki fiyatı serbest piyasadan alışı kaç, çıplak fiyatı 152 kuruş. Bunun üzerine KDV'yi eklediniz, belediye payını, kayıp kaçağı eklediğiniz zaman neredeyse alış fiyatı 190 kuruşlara geliyor. Dolayısıyla bu tip haberler tamamen yalan, yanlış." diye konuştu.

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Milletvekili, AK Parti, Güneş, Uşak, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Güneş: 'Vatandaşımıza ucuz elektrik vermek için gayret gösteriyoruz' - Son Dakika


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