Milletvekili Hatipoğlu, Tepebaşı Belediyesi Meclisi'nde yaşanan gerginlikle ilgili konuştu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Tepebaşı Belediyesi Meclisi'nde yaşanan gerginlikle ilgili, "Belediye Meclisi çatısı; demokratik konuşma, soru sorma ve denetim hakkının gürültüyle, baskıyla, provokasyonla gasbedileceği bir yer değildir" dedi.

Dün gerçekleştirilen Tepebaşı Belediyesi Meclisi'nde gerginlik anlar yaşandı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Hatipoğlu, "Tepebaşı Belediye Meclisi'nde yaşanan rezalet hakkındaki görüşlerimdir: Çok açık söylüyorum, bir daha 3-5 provokatörü meclise getirip, milletin oylarıyla seçilmiş meclis üyelerimizin üzerine salmaya kalkarsanız, tavrımız da tarzımız da istemeyeceğiniz türden değişir. Bunu herkes böyle bilsin, ayağını da buna göre denk alsın. Belediye Meclisi çatısı; demokratik konuşma, soru sorma ve denetim hakkının gürültüyle, baskıyla, provokasyonla gasbedileceği bir yer değildir. Buna bir kez daha asla taviz vermeyiz. Öte yandan Tepebaşı Belediyesi ile ilgili yürüyen soruşturma ve davalarla ilgili şimdilik hukuksal sürece saygı açısından konuşmayacağım. Ancak geçtiğimiz gün yaşanan arkadaşlarımızın siyasi haklarının gaspı tekrarlanırsa bayramlık ağzımı da açarım ona göre" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR