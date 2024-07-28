AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM kürsüsünde sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili konuşma yaparken tansiyon yükseldi.
TBMM Genel Kurulu'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
AK Parti adına, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu kürsüye çıkıp konuşma yapmaya başladı. Yenişehirlioğlu konuşma yaparken muhalefet sıralarından uğultu geldi. Yenişehirlioğlu bu sırada konuşma metninde geçen "sahipsiz köpekler" cümlesini vurgulayarak okudu.
Muhalefet sıraları ise Yenişehiroğlu'nun, bu sözleri kendilerine yönelik söylendiğini ifade ederek AK Parti Grup Başkanvekili'ne tepki gösterdi. Meclis'te AK Partili vekiller ile muhalefet vekilleri arasında tartışma çıktı, birleşime ara verildi.
Son Dakika › Politika › AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (28)