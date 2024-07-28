AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler - Son Dakika
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Politika

AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler

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TBMM Genel Kurulu'nda sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri esnasında, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun kürsüde parmağıyla birkaç kez muhalefet sıralarını işaret edip, "Sahipsiz köpekler" demesi tansiyonu yükseltti. Muhalefet sıralarından Yenişehirlioğlu'na tepkiler yükselirken, oturuma ara verildi.

28.07.2024 22:27  Güncelleme: 22:48
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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM kürsüsünde sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili konuşma yaparken tansiyon yükseldi.

TBMM Genel Kurulu'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

AK Partili ismin vurgulayarak okuduğu kelime TBMM'yi karıştırdı, muhalefet tepki gösterince oturuma ara verildi

"SAHİPSİZ KÖPEKLER" CÜMLESİNİ VURGULAYARAK OKUYUNCA OLANLAR OLDU

AK Parti adına, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu kürsüye çıkıp konuşma yapmaya başladı. Yenişehirlioğlu konuşma yaparken muhalefet sıralarından uğultu geldi. Yenişehirlioğlu bu sırada konuşma metninde geçen "sahipsiz köpekler" cümlesini vurgulayarak okudu.

Muhalefet sıraları ise Yenişehiroğlu'nun, bu sözleri kendilerine yönelik söylendiğini ifade ederek AK Parti Grup Başkanvekili'ne tepki gösterdi. Meclis'te AK Partili vekiller ile muhalefet vekilleri arasında tartışma çıktı, birleşime ara verildi.

AK Partili Yenişehirlioğlu\'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis\'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler

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Son Dakika Politika AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Mustafa Uludağ: ağzına sağlık 75 171 Yanıtla
    Talat Yelbuz: kendine söylemiştir o 71 24
  • Erol MARASLI: Kötü söz sahibine aittir.ne kastediyorsa kat kat fazlası ona olsun 172 38 Yanıtla
  • Erbil Doğru: Yarası olan gocunur 66 127 Yanıtla
  • Alper Elma: doğru söylemiş metin okuyor :)))))) 59 117 Yanıtla
    mehmet özcan: alper hoşşşştttttt 86 22 Nusret: zaten yasanin kendisi problemli 15 5
  • Mehmet Akın: Sahipli köpekler, sahipsiz köpekler kadar özgür değildir. 104 12 Yanıtla
  • Ahmet Karakan : Kendilerinin sahibi olduğunu itiraf etmiş. 92 14 Yanıtla
    Mehmet Akın: Aynen katılıyorum. ?? 59 3
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SON DAKİKA: AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler - Son Dakika
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