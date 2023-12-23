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AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog - Son Dakika
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AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da, partisinin Ordu il, ilçe ve belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Ulubey İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Turap Yüksel, Erdoğan'a hitaben, ''Sizinle yüz yüze konuştuğumuzda tek bir cümle söylemek istiyordum. Rabbim benim çocuklarımın ömründen alsın sizin ömrünüze versin.'' dedi. Bu sözler üzerine Erdoğan, ''Yok, onların ömrüne ihtiyacımız var.'' ifadelerini kullandı.

23.12.2023 - 00:04,  Güncelleme: 00:30
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da, AK Parti Ordu il, ilçe ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan ile Ordu Ulubey İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Turap Yüksel arasında geçen diyalog ise dikkat çekti. Yüksel, Erdoğan'a hitaben "Sizinle yüz yüze konuştuğumuzda tek bir cümle söylemek istiyordum. Rabbim benim çocuklarımın ömründen alsın sizin ömrünüze versin" diyen Yüksel' "Yok, onların ömrüne ihtiyacımız var." dedi. Erdoğan ise "Yok, onların ömrüne ihtiyacımız var." diyerek Yüksel'e yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan yerel seçimlerle alakalı olarak Ankara'da AK Parti Ordu İl Başkanı, belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı.

AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog
Ordu Ulubey İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Turap Yüksel

"RABBİM BENİM ÇOCUKLARIMIN ÖMRÜNDEN ALSIN SİZİN ÖMRÜNÜZE VERSİN"

Toplantıda söz alan Ulubey İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Turap Yüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Sizinle yüz yüze konuştuğumuzda tek bir cümle söylemek istiyordum. Rabbim benim çocuklarımın ömründen alsın sizin ömrünüze versin." dedi. Yüksel'in sözlerine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Yok, onların ömrüne ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı. Bu kez Yüksel, "Ama sizin ömrünüze bizim daha çok ihtiyacımız var Sayın Cumhurbaşkanım." dedi.

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Toplantıdaki o anları sosyal medya hesabından paylaşan Yüksel, "Kutlu Davamız AK Partimizin Saygıdeğer Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyetimizin Cumhurbaşkanı, Dünya Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Ulubeyli hemşerilerimizin selam ve sevgilerini iletip, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ordu'da ve Ulubey'de en yüksek oyu almak için, gece gündüz demeden çalışacağımıza söz verdik." ifadelerini kullandı.

AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
YORUMLAR (3)
  • ALI YANIK: Geri kafa Yanıtla 6 1
  • İrfan Ercan Ercan: Nasıl bir anlayış bu yaa Yanıtla 32 2
  • Biyo Art: İfrat ve tefrit muvazenesini korumak lazım. Çocukların bundan razı mı? Kendi ömründen desene Yanıtla 69 1

Recep Tayyip Erdoğan, Ordu, 3.Sayfa, Yaşam, Politika, Son Dakika

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