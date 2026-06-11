Erzincan'da Tarım ve Hayvancılık Hamlesi - Son Dakika
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Erzincan'da Tarım ve Hayvancılık Hamlesi

Erzincan\'da Tarım ve Hayvancılık Hamlesi
11.06.2026 23:33
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AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Erzincan'da hayata geçirilen tarım ve hayvancılık yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Erzincan'da hayata geçirilen tarım ve hayvancılık yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karaman, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tarım sektörüne verilen desteklerin önemine dikkati çekerek, Erzincan'ın tarım ve hayvancılık alanındaki büyüme hedeflerini anlattı.

Erzincan'da yürütülen projelere değinen Karaman, Dereyurt Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin hayvancılıkta yeni bir üretim merkezi olarak hayata geçirildiğini belirtti.

Merkez Mertekli bölgesindeki isale hattı ve sulama kanalı yatırımlarının da devam ettiğini ifade eden Karaman, Turnaçayırı ve Ballı barajlarının tamamlanmasıyla Erzincan Ovası'nda tarımsal verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Karaman, güçlü tarım ve güçlü çiftçi anlayışıyla Erzincan'ın üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erzincan'da Tarım ve Hayvancılık Hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Oktay Derun Oktay Derun:
    iyi hoş da bu projelerin gerçek etkisi ne olur onu görmek lazım neyse tarafında bir gelişme var diyebiliriz tamamı bitene kadar da beklemeye devam edeceğiz işte 0 0 Yanıtla
  • Tuğra Köse Tuğra Köse:
    güzel gelişme bu bölge için umarım bu yatırımlar gerçekten çiftçilere yansıyo ve sadece kağıt üstünde kalmazo tabii barajlar tamamlanırsa sulama sorunu çözülür diye düşünüyorum yani umut verici gibi görünüyo 0 0 Yanıtla
  • Müberra Güler Müberra Güler:
    şaşırdım açıkçası erzincan için böyle bir hamle yapılıyo da iyi tabi ama bunlar ne zaman bitecek merak ettim 0 0 Yanıtla
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