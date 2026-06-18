AK Partili Kaya'dan AP raporuna sert tepki: Reddediyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen 2025 Türkiye Raporu'na tepki gösterdi.

Kaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yönelik siyasi ön yargılardan beslenen, asılsız ithamlarla dolu ve gerçekleri çarpıtan, taraflı ve hakkaniyetsiz bir yaklaşımla hazırlanan raporu bütünüyle reddettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Raporda Mavi Vatan'a dair mesnetsiz yaklaşımlar, Yunan tarafının aşırı isteklerine kalkan olunması ve Kıbrıs konusundaki kör tutum, karşımızda objektif bir metin olmadığının, raporun son derece taraflı hazırlandığının en somut kanıtıdır. Türkiye düşmanı çevrelerin ve illegal örgütlerin argümanlarına mihmandarlık yapan bu duruş, ortak zeminde buluşma çabalarını sabote etmektedir. Avrupa Parlamentosu'nun ön yargılı metnindeki asılsız iddialar, bağımsız Türk yargısını ve Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i hedef alan birer siyasi müdahale girişimidir. Evrensel hukuku hiçe sayan ve Türkiye'nin egemenlik haklarına saldıran bu tutumu kesin bir dille kınıyoruz. Türkiye dış odaklardan icazet alarak hareket eden bir ülke değildir, asla da olmayacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde bağımsız ve kararlı bir şekilde yılmadan yürüyoruz. Hiçbir kurumun, odağın, çevrenin, baskının ülkemiz üzerinde tahakküm ve siyasi vesayet kurmasına müsaade etmeyeceğiz."