AK Partili Kemalettin Aydın'ın acı günü - Son Dakika

AK Partili Kemalettin Aydın'ın acı günü

TRABZON AK Parti Gümüşhane 23, 24 ve 25. dönem Milletvekili, AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurul Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Kemalettin Aydın'ın annesi Cemile Aydın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aydın, bugün Trabzon'da öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir Trabzon'daki bir hastanede tedavi gören ve son günlerde durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakım servisine alınan 94 yaşındaki Cemile Aydın, bugün sabah saatlerinde kurtarılamayarak vefat etti.

İskenderpaşa Camiinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Kemalettin Aydın'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon ve Gümüşhane milletvekilleri ile çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Cemile Aydın, Ortahisar ilçesindeki Sülüklü Mezarlığında toprağa verildi.