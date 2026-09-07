AK Partili Kırkpınar: İZSU'nun su faturaları İzmirlileri canından bezdirdi - Son Dakika
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AK Partili Kırkpınar: İZSU'nun su faturaları İzmirlileri canından bezdirdi

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AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İZSU'nun su faturalarındaki artışın kabul edilemez boyuta ulaştığını belirtti. Kırkpınar, ziyaretlerinde vatandaşların aynı miktarda su kullanmasına rağmen fiyatların katlanarak arttığı yönünde şikayetler aldığını ve bu sorunun her yerde temel gündem olduğunu söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "İZSU'nun son dönemde uyguladığı fiyat politikası İzmirlileri canından bezdirdi." ifadelerini kullandı.

Kırkpınar, yaptığı yazılı açıklamada, kırsal mahallelerden merkez ilçelere kadar İzmir'in farklı bölgelerinde esnaf, çiftçi ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinlediğini belirtti.

Ziyaretlerde belediyecilik hizmetlerindeki eksikliklere ilişkin çok sayıda şikayet aldığını aktaran Kırkpınar, şunları kaydetti:

"Bazı bölgelerde yol, altyapı ve çevre sorunları var. Öte yandan İZSU tarafından düzenlenen su faturalarındaki artış kabul edilemez boyuta ulaştı. İZSU'nun son dönemde uyguladığı fiyat politikası İzmirlileri canından bezdirdi. Vatandaşımız aynı miktarda su kullanmasına rağmen fiyatlar katlanarak geliyor. Pazardaki vatandaştan kırsaldaki teyzelerimize, ablalarımıza kadar herkes feryat ediyor. Bizden bu işe bir çare bulun diye yükselen feryatlar, istisnasız gittiğimiz her yerde temel gündemimiz haline geldi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Partili Kırkpınar: İZSU'nun su faturaları İzmirlileri canından bezdirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili Kırkpınar: İZSU'nun su faturaları İzmirlileri canından bezdirdi - Son Dakika
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