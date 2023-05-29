AK Partili Külünk'ten Merve Dizdar'ı tebrik eden Bakan Ersoy'un eşine tepki: CHP'li eşi gibi, kabul edilemez

Filozof sn.:

Şu kafaya bir bakarmısınız pess ya.ne yani kadın illaki kocası gibimi olacak aynı kafa aynı mantık aynı tarzmı yaşayacak.kadının kendi tercihleri kendi hayat tarzı kendi düşünce yapısı olamazmı.adam birey olamamış herkeside kendi gibi sürü mantığıyla yaşamalı demek istiyor.kadınsa ben özgür bir bireyim kimseninde kölesi degilim demek istiyor.kim haklı sizce.