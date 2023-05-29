AK Partili Külünk'ten Merve Dizdar'ı tebrik eden Bakan Ersoy'un eşine tepki: CHP'li eşi gibi, kabul edilemez - Son Dakika
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AK Partili Külünk'ten Merve Dizdar'ı tebrik eden Bakan Ersoy'un eşine tepki: CHP'li eşi gibi, kabul edilemez

29.05.2023 17:30

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Metin Külünk, Merve Dizdar'ı tebrik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un eşini eleştirdi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Metin Külünk, Merve Dizdar'ı tebrik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un eşini eleştirdi.

"BÜYÜK ALKIŞLAR SANA MERVE DİZDAR"

Pervin Ersoy, Instagram hesabındaki paylaşımında Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında ödül alan Merve Dizdar ve film ekibinin fotoğrafının üzerine "Büyük alkışlar sana sevgili Merve Dizdar" notunu yazdı.

"CHP'Lİ BİR VEKİLİN EŞİ GİBİ"

Ersoy'un paylaşımını alıntılayan Külünk, "Galiba CHP'li bir vekilin eşi gibi. Ülkemizi bütün dünya önünde aşağılayan birine sosyal medyadan destek vermesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İşte Külünk'ün o paylaşımı;

YORUMLAR (1)
  • Filozof sn.: Şu kafaya bir bakarmısınız pess ya.ne yani kadın illaki kocası gibimi olacak aynı kafa aynı mantık aynı tarzmı yaşayacak.kadının kendi tercihleri kendi hayat tarzı kendi düşünce yapısı olamazmı.adam birey olamamış herkeside kendi gibi sürü mantığıyla yaşamalı demek istiyor.kadınsa ben özgür bir bireyim kimseninde kölesi degilim demek istiyor.kim haklı sizce. Cevap Yaz 115 86 Yayından Kaldır
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Mehmet Nuri Ersoy, Metin Külünk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Külünk'ten Merve Dizdar'ı tebrik eden Bakan Ersoy'un eşine tepki: CHP'li eşi gibi, kabul edilemez - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Külünk'ten Merve Dizdar'ı tebrik eden Bakan Ersoy'un eşine tepki: CHP'li eşi gibi, kabul edilemez - Son Dakika
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