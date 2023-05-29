AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Metin Külünk, Merve Dizdar'ı tebrik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un eşini eleştirdi.
Pervin Ersoy, Instagram hesabındaki paylaşımında Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında ödül alan Merve Dizdar ve film ekibinin fotoğrafının üzerine "Büyük alkışlar sana sevgili Merve Dizdar" notunu yazdı.
Ersoy'un paylaşımını alıntılayan Külünk, "Galiba CHP'li bir vekilin eşi gibi. Ülkemizi bütün dünya önünde aşağılayan birine sosyal medyadan destek vermesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
İşte Külünk'ün o paylaşımı;
Son Dakika › Politika › AK Partili Külünk'ten Merve Dizdar'ı tebrik eden Bakan Ersoy'un eşine tepki: CHP'li eşi gibi, kabul edilemez - Son Dakika