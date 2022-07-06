AK Partili milletvekili Ceylan ve İl Başkanı Ahlatcı'dan "Hızlı Tren" açıklaması - Son Dakika
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AK Partili milletvekili Ceylan ve İl Başkanı Ahlatcı'dan "Hızlı Tren" açıklaması

06.07.2022 19:26
AK Partili milletvekili Ceylan ve İl Başkanı Ahlatcı'dan "Hızlı Tren" açıklaması

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, hızlı tren projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, hızlı tren projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Parti binasında düzenledikleri toplantıda açıklama yapan AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan, "Hızlı tren projesi 2023 yılında ihale edilecek, 2024 yılında başlayacak" dedi.

Hızlı tren projesi ile ilgili önceki gün basında bazı haberlerin yer aldığını hatırlatan Ceylan, "Vizyonsuz muhalefetimiz, hiçbir zaman ülkenin ve devletin nasıl yönetileceğini bilmedikleri için 'Çorum, hızlı trenle 30 yıl sonra buluşacak' diye açıklama yapmaya başladılar. Bu vizyon işi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismalioğlu'nun bakanlığın 2053 hedeflerine yönelik yaptığı açıklamayı hatırlayalım. Bakanımız Nisan ayında yaptığı açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2053 yılı hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Bu vizyon çerçevesinde yapılacak çalışmaları sıraladı. AK Parti iktidara geldiğinde 6 bin 600 kilometre bölünmüş yol vardı. Şuanda 26 bin 600 kilometre bölünmüş yola sahibiz. 1 kilometre yol yapamayanlar toplumu yanlış algıyla yanlış yere sürüklemesinler. Çorum hepimizin. 2053 yılında 8 bin 554 kilometre hızlı tren hattını tamamlamış olacağız. Bakanımızda bunları söyledi. Bunlar yeni değil, 5 Nisan'da bakanlığın açıkladığı hedefler" diye konuştu.

Şuanda 8 ilin yararlandığı hızlı tren projesinden 2053 yılında 52 ilin faydalanacağını hatırlatan milletvekili Ceylan, "2053 yılında 52 il hızlı trenle buluşacak. AK Parti'nin vizyonu bu. 2053 yılına geldiğimde ülkemizin her tarafını demiryoluna kavuşturacağız. Bakanlığımızın sitesinde yıllara göre yapılacak yatırımların yer aldığı haritalar var. Bazı illere sadece hızlı tren projesinden faydalanırken Çorum'u hem yolcu hem yük treniyle buluşturacağız. Bu devletin planlaması. Bakanlığımızın sitesinde ayrıca il ile ilgi yatırımların hangi tarihte başlayıp hangi tarihte bitirileceğinin planlarda var. Arkadaşlarımızın sitenin biraz daha alt kısmına baksalardı Çorum'da hızlı tren projesinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini görürlerdi. Buraya bakılmış olsaydı insanların kafası karıştırılmazdı. Projenin Delice-Çorum etabının başlangıç tarihi 2024. Basında yer alan bilgilerin yanlış olduğunu bildiğimiz için bir şey yapmadık. Bakanımızla hem daha önce hem dün bu konuyla ilgili görüştük. Yaptığımız işten eminiz. Yaptığımız işlere de güveniyoruz. Bakanımıza da güveniyoruz. Yapım başlangıç tarihi 2024. Bundan önce ihalesi 2023 yılında olacak. Muhalefet dersine iyi çalışsın yine sınıfta kaldılar. 2023 yılında ihale olacak. 2024 yılında başlayacak. İnşallah en kısa sürede de bitireceğiz" şeklinde konuştu.

"Muhalefet algı oluşturmaya çalışıyor"

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da, gördüğünü okuyamayan, okuduğunu anlayamayan, anlasa da yalanla, dolanla algı yapmaya çalışan bir muhalefet ile karşıya olduklarını kaydetti. Muhalefetin bu anlayışının milletin vicdanına havale ettiğini anlatan Ahlatcı, "2053 vizyonunun yer aldığı bir haritayı burada devlet demiryolu yatırımlarına 2053 yılında başlatacağı yönünde bir algı oluşturularak çirkin bir kampanyaya giriştiler. Ülkemize çakılı bir çivisi dahi olmayan, yapılan her projeyi kenarından köşesinden eleştiren 'istemezük' tayfasının tavrını hepimiz biliyoruz. Ülkemize 20 yıldır kazandırdığımız hizmetler ortada. Üçüncü boğaz köprüsü yapılırken, Marmaray yapılırken, Avrasya Tüneli yapılırken, şehir hastaneleri yapılırken aynı ekip hep 'istemezük' diyerek ortaya çıkmışlardı. Bu eserleri ülkemize kim kazandırdı. Onlarda biliyorlar ki bu eserleri AK Parti kazandırdı. AK Parti her zaman milletimizle beraber halka yapılan hizmeti hakka yapılan hizmet olarak görüp çalışmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu algı operasyonlarına aldırış etmeden yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Partili milletvekili Ceylan ve İl Başkanı Ahlatcı'dan 'Hızlı Tren' açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili milletvekili Ceylan ve İl Başkanı Ahlatcı'dan "Hızlı Tren" açıklaması - Son Dakika
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