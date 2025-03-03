AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu katıldığı Habertürk TV canlı yayınında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının Kürtçe versiyonunun yayınlanmaması üzerine stüdyoyu terk etmişti.
Miroğlu, "Trump'ın Zelensky'e yaptığı tavrın bir benzeridir bu. Yeter yahu, 100 bin kişi öldü. 100 bin kişi bu ülkede Kürtçe konuşulsun diye öldü. Nasuhi bunu bil. Ne dinleyeceğim seni? Ayrılıyorum programdan, lütfen teşekkür ediyorum. Bu dile tahammül edin. Biraz tahammül edin" ifadelerini kullanarak programdan ayrılmıştı.
AK Partili Orhan Miroğlu bugün ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir öneride bulundu. Miroğlu " Muş, Bingöl, Dicle, Mardin- Artuklu Üniversitelerimizin Kürdoloji bölümünden mezun olan ve iş bulamayan binlerce insan var, başlangıç olarak her TV kanalı Kürtçe bilen bir kişiyi istihdam etsin, var mısınız yok musunuz?" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › AK Partili Miroğlu'ndan TV kanallarına dikkat çeken 'Kürtçe' önerisi - Son Dakika
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