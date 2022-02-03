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AK Partili Mustafa Şen'den siyaseti hareketlendiren ittifak yorumu: Başka partilerle ittifaklarımız olabilir - Son Dakika

AK Partili Mustafa Şen'den siyaseti hareketlendiren ittifak yorumu: Başka partilerle ittifaklarımız olabilir

03.02.2022 23:02

Seçim döneminin yaklaşmasıyla birlikte partilerin ittifak çalışmaları da başladı. Bu kapsamda partisinin planlarını anlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Cumhur İttifakı'yla ilgili siyaset arenasını hareketlendiren açıklamalar yaptı. Şen, "Yüzde 40 oranında bir oy potansiyelimiz var. Cumhur İttifakı olarak tek partiden oluşmuyoruz, MHP ve BBP var. Başka partilerle de ittifaklarımız olabilir. Cumhur İttifakını daha da büyütebiliriz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, gazeteci Adem Metan'ın Youtube kanalında Peki Sonra programında konuk oldu.

"CUMHUR İTTİFAKI'NI DAHA DA BÜYÜTEBİLİRİZ"

AK Parti'nin seçim öncesi bazı partilere ittifak teklifinde bulunacağını söyleyen Şen, "Bu seçimler sadece siyasi parti seçimi değil aslında. Seçimleri kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu tabii bizim vereceğimiz bir karar değil milletimizin vereceği bir karar bu yüzden hep sokaklardayız. Teşkilatlarımız hep sokaklarda, mahallelerde. 2023'ü kazanacağımızı düşünüyoruz. Yüzde 40 oranında bir oy potansiyelimiz var. Cumhur İttifakı olarak tek partiden oluşmuyoruz, MHP ve BBP var. Başka partilerle de ittifaklarımız olabilir. Cumhur İttifakını daha da büyütebiliriz, büyütmemiz de lazım." ifadelerini kullandı.

Z KUŞAĞI TARTIŞMASI

Gençlerin AK Parti'ye oy vermediğinin büyük bir yalan olduğunu vurgulayan Şen, "AK Partiye oy veren gençlerin oranı bizi takip eden kitlenin toplam oy oranının üstünde, bunu ne ile açıklayabilirler? Z Kuşağı oy vermiyor diyorlar illa bu milletin gencine bir isim takacaksak o isim var zaten 'Türk Gençliği'. Bundan daha güzel daha özele indirgenmiş bir isim aranıyorsa o ismi de Sayın Cumhurbaşkanımız verir. 'TEKNOFEST Kuşağı, TEKNOFEST Gençliği'" diye konuştu.

AK Partili Şen'den siyaseti hareketlendiren ittifak açıklaması: Başka partilerle ittifaklarımız olabilir
Mustafa Şen
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Son Dakika Politika AK Partili Mustafa Şen'den siyaseti hareketlendiren ittifak yorumu: Başka partilerle ittifaklarımız olabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Mustafa Şen'den siyaseti hareketlendiren ittifak yorumu: Başka partilerle ittifaklarımız olabilir - Son Dakika
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