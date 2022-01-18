AK Partili Ödünç: "Türkiye'de güneş enerjisi kurulu gücü 7816 megavata ulaştı" - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Türkiye'de güneş enerjisi kurulu gücünün 7816 megavata ulaştığını söyledi.

Ödünç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, güneş enerjisinden faydalanmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde 2014 yılında çalışmaların başladığını ifade etti.

Türkiye'nin yıllık ortalama güneş ışınımının metrekarede 1303 kilovat/saat, ortalama yıllık güneşlenme süresinin 2 bin 623 saat olduğunu dile getiren Ödünç, yılın 10 ayı boyunca teknik ve ekonomik olarak ülke yüzölçümünün yüzde 63'ünde bu enerji potansiyelinden faydalanılabildiğini kaydetti.

Ödünç, Türkiye'deki enerji üretiminde kurulu gücün yüzde 53'ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildiğini belirterek, güneş enerjisi üretim serüveninin 40 megavat kurulu güçle başladığını, AK Parti hükümetlerinin desteği sayesinde her yıl büyümesini sürdürdüğünü söyledi.

Çalışmalara hız verilmesiyle 2017'de kurulu gücün 3421 megavata, 2021'de ise 7816 megavata çıktığını vurgulayan Ödünç, Türkiye'nin iklim krizi yaşanmaması için duyarlılık gösterdiğini ve geçtiğimiz yıl Paris İklim Anlaşması'nı onayladığını anımsattı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili potansiyelin daha çok değerlendirilmesinin herkes için faydalı olacağını ifade eden Ödünç, "Eğer bu kaynaklar devletimiz tarafından verimli bir şekilde kullanılırsa hem ülkemizde yaşanılması muhtemel iklim krizi ile mücadelede önemli adımlar atılmış olacak hem de enerji bağımsızlığımız sağlanmış olacaktır." diye konuştu.