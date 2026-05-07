AK Partili Özdemir: CHP’deki yapı siyasal çürüme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Partili Özdemir: CHP’deki yapı siyasal çürüme

07.05.2026 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda CHP'deki mevcut yapının yalnızca siyasi bir tartışma değil, 'doğrudan siyasal çürüme' olduğunu ifade etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda CHP'deki mevcut yapının yalnızca siyasi bir tartışma değil, 'doğrudan siyasal çürüme' olduğunu ifade etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sanal medya hesabından yaptığı açıklamasında siyasetin; ilke, kurumsal akıl ve sorumluluk bilinci üzerine inşa edilmesi gerektiğini belirterek, bu zeminin zayıflamasıyla birlikte ortaya çıkan tablonun yönetim zafiyetini aşarak kurumsal bir çöküşe dönüştüğünü kaydetti.

'CHP'DE HİYERARŞİ TERSİNE DÖNDÜ, KURALLAR KİŞİSELLEŞTİ'

CHP'de hiyerarşik yapının dağıldığını, karar alma mekanizmalarının kurumsallıktan uzaklaşıp kişiselleştiğini ifade eden Özdemir, "Bir siyasi partide genel başkandan teşkilatlara doğru işleyen doğal hiyerarşinin yerini; belediye başkanının genel başkana, genel başkan yardımcılarına ve parti yönetimine yön verdiği tersine çevrilmiş bir yapı almıştırö değerlendirmesinde bulundu. Özdemir, siyasal çürümenin yalnızca parti içi bir mesele olmadığını vurgulayarak, bu durumun kamu yönetimini, yerel yönetim anlayışını ve vatandaşın hizmete erişimini doğrudan etkilediğini ifade etti. Kurumsal reflekslerin zayıfladığı ve iç denetim mekanizmalarının işlevini yitirdiği yapılarda sağlıklı karar üretilemeyeceğini belirten Özdemir, kamu kaynaklarının etkin ve adil şekilde yönetilemeyeceğine dikkat çekti.

'SİYASAL ÇÜRÜME İBB YÖNETİMİNE DE YANSIDI'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özdemir, "Bu siyasal çürüme yalnızca CHP'nin parti yapısını değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi 14 bakanlıktan büyük bir bütçeye sahip köklü bir kurumu da kurumsal kimliğinden uzaklaştırmış; hizmet üretmesi gereken belediyeyi siyasi hesapların, kaynak israfının ve yönetim krizinin merkezi haline getirmiştir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN İHTİYACI GÜÇLÜ KURUMLAR VE SAĞLAM İLKELERDİR'

CHP'nin tarihinde farklı dönemlerde çeşitli krizler yaşandığını ancak hiçbir dönemde kurumsal yapının bu denli aşınmadığını belirten Özdemir, açıklamasının sonunda Türkiye'nin güçlü kurumlara, sağlam ilkelere ve milletin emanetine sahip çıkan bir siyaset anlayışına ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti teşkilatları olarak milletin güvenini esas alan bir anlayışla hizmet etmeye kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Özdemir: CHP’deki yapı siyasal çürüme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye’de çok partili siyasi rejimi bitirir CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye'de çok partili siyasi rejimi bitirir
Abdullah Avcı’dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım Abdullah Avcı'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli’ye sürpriz destek Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

13:51
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu
13:45
Sezonu kapattı Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray’a şok
Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok
13:20
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 13:56:08. #7.13#
SON DAKİKA: AK Partili Özdemir: CHP’deki yapı siyasal çürüme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.