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AK Partili Özhaseki'den CHP'li belediyelere eleştiri Açıklaması - Son Dakika

AK Partili Özhaseki'den CHP'li belediyelere eleştiri Açıklaması

11.12.2021 17:15
AK Partili Özhaseki'den CHP'li belediyelere eleştiri Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Ne yazık ki CHP'li belediyeler eliyle ajanslara trilyonlarca para dökülüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Ne yazık ki CHP'li belediyeler eliyle ajanslara trilyonlarca para dökülüyor. Hizmet ne gezsin, aradan 3 yıl geçti. Lütfen, eğer ben bilmiyorsam söylesinler, düzeltmeye hazırım yarın sosyal medyamdan da paylaşırım." dedi.

Kocasinan Belediyesince Uğurevler Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm kapsamındaki anahtar teslim töreninde konuşan Özhaseki, göreve geldiklerinde mazeret üretmeden iş yapacaklarına, eser ortaya koyacaklarına söz verdiklerini söyledi.

Önemli olanın eser bırakmak, hizmet etmek olduğunu, böylelerinin hayırla anıldığını belirten Özhaseki, İstanbul Belediye Meclisi'nde AK Parti Grupbaşkanvekili Tevfik Göksu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle ilgili bazı rakamlar açıkladığını anımsattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ajanslara algı operasyonu çekmesi için 850 milyon lira civarında para verdiğini iddia eden Özhaseki, "Dile kolay ya, el insaf. Bu algı dediğiniz nedir, olmayanı olmuş gibi göstermek, yapılmayanı yapılmış gibi göstermek, var olmayanı varmış gibi sunmak. Yalandır, riyadır, ayıptır, günahtır. Bu paraları keşke hayra kullansalardı, keşke hayırlı işlerde kullansalardı." diye konuştu.

Kendisinin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde böyle şeylere tevessül etmediklerini anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Olsa olsa gazetelere reklam veririz, şöyle bir işimiz var diye ya da televizyonlara derdik ki 'açılışımızı duyurun lütfen.' Onlar da çok makul, 1000-2 bin lira gibi küçük ücretlerdi. Ne yazık ki CHP'li belediyeler eliyle ajanslara trilyonlarca para dökülüyor. Hizmet ne gezsin, aradan 3 yıl geçti. Lütfen, eğer ben bilmiyorsam söylesinler, düzeltmeye hazırım yarın sosyal medyamdan da paylaşırım. Ankara, Adana, İstanbul, İzmir, Mersin'de CHP'li belediyeler bu 3 sene içinde derde derman herhangi bir hizmet yapmışlarsa lütfen göndersinler. Ben yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Bu arkadaşların seçim öncesinde bütün vaatlerini çıkardım, dizdim, tek tek baktım, hangisini yapmışlar diye, yüzde 1'ini bile yapmamışlar, yapmaya da niyet yok."

"Bol bol heykel yaptırıyorlar, yaptırsınlar sanattır ne diyelim"

Özhaseki, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin, meclislerde AK Partili meclis üyeleri çoğunlukta olduğu için önlerinin kesildiğini dile getirdiklerini ancak böyle bir şeyin olmadığını ifade etti.

"Başka partili de olsa hayırlı bir iş yapıyorlarsa asla yok demeyeceksiniz, ne getirdilerse evet diyeceksiniz" talimatı verdiklerini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 4 bine yakın, meclise teklif getirmişler. Arkadaşlarımız sadece 70'ine 'hayır' demişler, onun dışındakilerin hepsine 'evet' demişler. O 'hayır' dedikleri de yeşil alanların üzerine kütle koymak gibi asla yapılmaması gereken yanlış işler, onlara da müsaade edin 'hayır' diyelim. Haklarını yememek için söylüyorum, son 2-3 yıl içinde gördüm bir iki açılışları var. Bol bol heykel yaptırıyorlar, yaptırsınlar sanattır ne diyelim. Ancak insanlar sizden altyapı bekliyorsa suyla, kanalla ilgili hizmet bekliyorsa sizden yeşil alan park bekliyorsa kentsel dönüşüm gibi İstanbul'da bir hizmet bekliyorlarsa heykel yapmaya hakkınız yok, günahtır, yapamazsınız bunu. İstanbul depremi gelmek üzere bir an önce kentsel dönüşüm bütçesini artırın, insanların orada çürük, yıkılmak üzere olan evlerinin programını yapın. Biz de size destek olalım, insanlar ferah içinde evlerinde otursun, yapılması gereken bu. Ama ne yazık ki son dönem belediyeciliğinde ajanslara çokça para vermek, algı oluşturmak, yalan söylemek ve yapılmadığı halde yapılmış gibi bir hava vermek tehlikesiyle karşı karşıyayız."

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da ilçede yaptıkları kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Programın sonunda Özhaseki, vatandaşlara anahtarlarını teslim etti.

Germir'de okulun temeli atıldı

Özhaseki, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla program öncesi Germir Mahallesi'ndeki ilkokul ve anaokulun temel atma törenine katıldı.

Melikgazi Belediyesi ile hayırsever Mehmet Altun tarafından mahalleye yaptırılacak okulların hayırlı olmasını dileyen Özhaseki, kentin hayırseverliliğine dikkati çekti.

Vali Günaydın ise kentin okul eksiği tamamlandığında tekli eğitime geçmeyen okul kalmayacağını belirtti.

Şu an kentte 74 eğitim kurumunun yapımının ve ihalesinin devam ettiğini anlatan Günaydın, eğitimin kalitesini artırmak yönünde de çalıştıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından dualarla okulların temeli atıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, geri dönüşüm, İstanbul, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Özhaseki'den CHP'li belediyelere eleştiri Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Özhaseki'den CHP'li belediyelere eleştiri Açıklaması - Son Dakika
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