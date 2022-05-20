AK Partili Özhaseki'den muhalefetin belediye başkanlarına cumhurbaşkanlığı adaylığı eleştirisi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Koca koca şehirlerin başında adamlar hiçbir şey yapmadan 'Acaba cumhurbaşkanı olabilir miyim?' diye hayal kuruyorlar." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de Talas Belediyesine ait arsa üzerine hayırsever Mehmet Karamercan tarafından yaptırılacak Karamercan Kütüphanesi'nin temel atma törenine katıldı.

Burada konuşan Özhaseki, hayrın önemli olduğunu ve Kayserililerin de hayır konusunda birbiri ile yarıştığını söyledi.

Vakıf medeniyetinin Anadolu coğrafyasında yaygın olduğuna değinen Özhaseki, yapılan kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri'ye geldiği günden beri güzel bir atmosferin olduğunu, bunun da yapılan hayırlardan kaynaklandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından kütüphanenin temeli protokol üyelerinin katılımıyla atıldı.

Daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Mevlana Kütüphanesi'nin tanıtım etkinliğine katılan Özhaseki, hizmet etmek için göreve geldiklerini, gece gündüz demeden alt ve üst yapıların daha iyi bir noktaya gelmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

"Bugün geldiğimiz noktada Paris ile yarışacak bir şehir meydana getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diyen Özhaseki, kendilerine güven veren hemşehrilerine teşekkür etti.

Özhaseki, son seçimde Kayseri'de 17 belediyenin Cumhur İttifakı'na teslim edildiğini, vatandaşların hizmetin devam edilmesini istediğini kaydetti.

"Algı operasyonları çekiyorlar"

Kendilerine emanet edilen şehirlerde gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Günümüzde yeni bir model belediyecilik çıktı. Algı operasyonları çekiyorlar. Çalışmaya niyetleri yok. İş yapmaya da niyetleri yok. Zaten yapacak becerileri de yok. Ömürlerini yalanla geçiriyorlar. Koca koca şehirlerin başında adamlar hiçbir şey yapmadan 'Acaba cumhurbaşkanı olabilir miyim?' diye hayal kuruyorlar. Böyle de bir dönem başladı. 'Kimseyi çıkarmayacağız' diyorlar, 15-20 bin kişiyi işten atıyorlar. 'Zam yapmayacağız' diyorlar, aşırı zamlar yaparak milletin canını yakıyorlar. 'Şu hizmetleri yapacağız' diyorlar, hiçbir hizmeti yapmadan hava atıyorlar. Algı operasyonları çekilen bir belediyecilik anlayışı da başladı. Allah bizleri onlardan uzak eylesin. Hizmet edenlerden etsin."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Talas'ın üniversiteler şehri ve kitap dostu bir bölge olduğunu, en güzel imkanları sunacak şekilde kütüphane hediye ettiklerini belirterek, "Kütüphanelerimizin içerisinde internet var, sosyal içerikli çalışmalar var. Çaylarımız, çorbalarımız bedava. Kütüphanelerimizde geniş, ferah ve modern okuma salonlarımız bulunuyor. Ücretsiz internet ve bilgisayar hizmeti veren bilgisayar odalarımız mevcut. Bilgiye kısa sürede erişebiliyorlar. TEKNOFEST gençliği yetişsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Programlara AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve ilçe sakinleri katıldı.