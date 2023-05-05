14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, partiler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Milletvekili adayı oldukları İstanbul 3'üncü bölgede seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Silivri'de karşılaştı.
Zengin ve Altay, ilçede gençlerle Gesi Bağları türküsünü söyledi. Zengin, o anları sosyal medya hesabından "Ve bu karşılaşmaya şarkılarıyla eşlik eden Silivrili Gençlerden şahane 'Gesi Bağları' yorumu… Çok teşekkür ediyoruz… " notuyla paylaştı.
Özlem Zengin'in paylaşımını alıntılayan Engin Altay ise "Özlem hanım, ikimizin de sesi güzel gibi ne dersiniz? Gelin hep birlikte bence milletin sesini dinleyelim. Ne diyelim? Haydi Türkiye'm Haydi" mesajını paylaştı.
Özlem Zengin de Engin Altay'ın mesajına "Engin Bey… Biz zaten Milletimizin sesini dinlediğimiz için 21 yıldır iktidarız… Ve cankulağıyla dinlemeye devam edeceğiz" yanıtını verdi.
Son Dakika › Politika › AK Partili Özlem Zengin ile CHP'li Engin Altay gençlerle birlikte 'Gesi Bağları' türküsünü söyledi - Son Dakika