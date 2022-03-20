AK Partili Şamil Tayyar: Kimi bakanların kırıp döktüklerini sahada o beğenmediği teşkilatlar topluyor - Son Dakika

2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken AK Parti'de de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medyadaki bir tartışmada AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Şamil Tayyar, parti teşkilatlarını destekleyerek bazı bakanları ise isim vermeden eleştirdi.

"PARTİ İLE HÜKÜMET BİRLİKTE ÇALIŞAMIYOR"

Gazeteci Osman Diyadin, sosyal medyada hesabından bir paylaşımda bulunarak "Bir dostum diyor ki, 'Millet AK Parti'ye oy vermek için bahane arıyor ama parti ile hükümet birlikte çalışamıyor!' Haksız mı? Yani diyor ki; Başkan Erdoğan ve bakanları çalışıyor, milletin gönlünü almak için koşuyor. Fakat AK Parti vekili, teşkilatı, bld'si, yönetimi yatıyor!" diye yazdı.

"BAKANLARIN KIRIP DÖKTÜKLERİNİ, BEĞENMEDİĞİ TEŞKİLATLAR TOPLUYOR"

Tayyar ise bu paylaşıma yanıt vererek "Osman kardeş, o dostuna söyle; kimi bakanların kırıp döktüklerini sahada o beğenmediği teşkilatlar topluyor. Üstelik maaş almıyorlar, elektrik/doğalgaz/akaryakıt faturasını ceplerinden ödüyorlar" diye yanıt verdi.