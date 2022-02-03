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AK Partili Subaşı: "Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı, muhalefet partilerinin aklını başından aldı" - Son Dakika

AK Partili Subaşı: "Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı, muhalefet partilerinin aklını başından aldı"

03.02.2022 19:07
AK Partili Subaşı: "Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı, muhalefet partilerinin aklını başından aldı"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı, muhalefet partilerinin aklını başından aldı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı, muhalefet partilerinin aklını başından aldı." dedi.

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partilerinin yalan ve iftiralarına, dozajı arttırarak devam ettiğini söyledi.

"Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığının, muhalefet partilerinin aklını başından aldığını" dile getiren Subaşı, "Ülkenin sorunlarıyla ilgili söyleyecek çözüm önerileri yok ama AK Parti'ye gelince dillerini tutabilene aşk olsun." diye konuştu.

Muhalefet partilerinin akıl tutulması yaşadığını ifade eden Subaşı, "Devasız müfteri, nankör Mustafa Yeneroğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank hakkında söylediği yalanlar, siyaseti millet için değil, kişisel hırslarının, egolarının tatmini için yaptığının göstergesi değil de nedir?" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Balıkesir'i de ilgilendiren bir yalan söylediğini" öne süren Subaşı, şunları kaydetti:

"Bandırma ilçemizi Bursa'ya bağlayacak Osmaneli'nden İstanbul veya Ankara'ya devam edecek hızlı tren projesi 2018'de 106 kilometre iken 2020'de 201 kilometreye çıktı. Bunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının internet sitesinden de herkes görebilir. Balıkesirli hemşerilerimden, CHP'nin yalanları karşısında destek vermelerini istiyorum. Bir diğer yalan ise CHP Genel Başkanının grup toplantısında söylediği Berfin Tolunhan ile ilgili. Bakanlığımızın, Valiliğimizin, İl Müdürlüğümüzün açıklamalarında böyle bir şehit yakını olmadığı ifade edildi. Terörü ve terör örgütü PKK'yı kınayamayan bir parti, tehlikeli şekilde şehitlerle ilgili yalan algı yapıyor." ???????

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Recep Tayyip Erdoğan, Muhalefet, AK Parti, Subaşı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Subaşı: 'Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı, muhalefet partilerinin aklını başından aldı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Subaşı: "Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı, muhalefet partilerinin aklını başından aldı" - Son Dakika
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