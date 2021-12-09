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AK Partili Sürekli'den Tunç Soyer'in Buca Metrosu ihalesi açıklamalarına tepki - Son Dakika

AK Partili Sürekli'den Tunç Soyer'in Buca Metrosu ihalesi açıklamalarına tepki

09.12.2021 15:29
AK Partili Sürekli'den Tunç Soyer'in Buca Metrosu ihalesi açıklamalarına tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Buca Metrosu için yapılan ihaleye ilişkin açıklamaların çelişkili olduğunu savundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Buca Metrosu için yapılan ihaleye ilişkin açıklamaların çelişkili olduğunu savundu.

Sürekli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Buca Metrosu ihalesinin içinden çıkılmaz bir hale geldiğini ileri sürdü.

İhalede yetkili kurumun belediyenin ihale komisyonu olduğunu kaydeden Sürekli, şunları kaydetti:

"CHP'li Başkan Soyer, 529 milyon lira zararla yaptıkları ihale için bir demecinde kendilerinin, diğerinde kredi aldıkları kurumun karar verdiğini söylüyor. Cümle alem de bilir ki bu işin yetkilisi belediyenin ihale komisyonudur. Kararı verdiğini söylediği Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yaptığı değerlendirme sadece bir 'tavsiye' niteliği taşıyabileceğine göre Soyer'in bu çelişkili açıklamalarla ne yapmaya çalıştığını anlamak zor değil. Herkes, her şeyin farkında. Yine de bu şaibe içindeki çelişki açıklamaya muhtaçtır. Bu zararın hesabını İzmir halkına vermesini beklerken ortaya koyduğu varyasyon düşündürücüdür. İzmir'i ve İzmirlileri allı pullu işler ve her yanlışı örtbas etme çabası ile ne oyalayabilir ne de kandırabilirler."

Kerem Ali Sürekli, Tunç Soyer, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Sürekli'den Tunç Soyer'in Buca Metrosu ihalesi açıklamalarına tepki - Son Dakika


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