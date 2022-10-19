AK Partili Sürekli, mahalle başkanları istişare toplantısına katıldı

AK Parti İzmir İl Başkanlığınca düzenlenen "Dünden Bugüne Mahalle Başkanlarımızla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin katılımıyla yapıldı.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, mahalle başkanlarının, partilerinin temel taşı olduğunu, ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Parti teşkilatı olarak tazelenmeyi, yenilenmeyi bildiklerini ifade eden Sürekli, "2023 hedefimize de bu birlik beraberlik sayesinde, mahalle başkanlarımız, üyelerimiz ve bize gönül verenlerle birlikte varacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin 21 yıldır milletin sırtından geçinenleri saf dışı bırakmak, önüne çıkan her engeli aşmak için canla başla çalıştığını bildiren Sürekli, şunları kaydetti:

"Biz, milletin sırtından geçinmiyoruz. İradesini arkamıza alarak yine onlar için üretiyoruz. Bugün rüştünü tüm dünyaya kanıtlamış, Gezi'den 15 Temmuz'a tüm darbe hayalcilerine haddini bildirmiş, vesayet odaklarına, terör sevicilerine karşı kararlı mücadelesini sürdürmüş bir Türkiye var. Güvenlik ve adaleti tesis eden, özgürlük alanlarını genişleten bir Türkiye var. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin altında kaldığı krizlerden alnının akıyla çıkan bir Türkiye var. Her alanda yaptığı yatırım ve reformlarla tarihini ve talihini kendisinin belirlediği bir Türkiye var. Bu tabloyu daha ileri götürmenin formülü de yine AK Parti'nin elinde. Tüm sıkıntıları aşabileceği gibi, büyük ve bağımsız Türkiye hedefine ulaşabilecek tek adres AK Parti'dir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "seçimi seçim öncesi kazanacağız" sözünü hatırlatan Sürekli, "Kazanmak dışında ihtimalimiz olmayan bir seçime doğru gidiyoruz. 2023 seçim zaferimizin sembolü olacak ve 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Şimdi, seçimden önce seçimi kazanmak zamanı." ifadelerini kullandı.