AK Partili Sürekli, mahalle başkanları istişare toplantısına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili Sürekli, mahalle başkanları istişare toplantısına katıldı

19.10.2022 15:54
AK Partili Sürekli, mahalle başkanları istişare toplantısına katıldı

AK Parti İzmir İl Başkanlığınca düzenlenen "Dünden Bugüne Mahalle Başkanlarımızla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin katılımıyla yapıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığınca düzenlenen "Dünden Bugüne Mahalle Başkanlarımızla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin katılımıyla yapıldı.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, mahalle başkanlarının, partilerinin temel taşı olduğunu, ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Parti teşkilatı olarak tazelenmeyi, yenilenmeyi bildiklerini ifade eden Sürekli, "2023 hedefimize de bu birlik beraberlik sayesinde, mahalle başkanlarımız, üyelerimiz ve bize gönül verenlerle birlikte varacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin 21 yıldır milletin sırtından geçinenleri saf dışı bırakmak, önüne çıkan her engeli aşmak için canla başla çalıştığını bildiren Sürekli, şunları kaydetti:

"Biz, milletin sırtından geçinmiyoruz. İradesini arkamıza alarak yine onlar için üretiyoruz. Bugün rüştünü tüm dünyaya kanıtlamış, Gezi'den 15 Temmuz'a tüm darbe hayalcilerine haddini bildirmiş, vesayet odaklarına, terör sevicilerine karşı kararlı mücadelesini sürdürmüş bir Türkiye var. Güvenlik ve adaleti tesis eden, özgürlük alanlarını genişleten bir Türkiye var. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin altında kaldığı krizlerden alnının akıyla çıkan bir Türkiye var. Her alanda yaptığı yatırım ve reformlarla tarihini ve talihini kendisinin belirlediği bir Türkiye var. Bu tabloyu daha ileri götürmenin formülü de yine AK Parti'nin elinde. Tüm sıkıntıları aşabileceği gibi, büyük ve bağımsız Türkiye hedefine ulaşabilecek tek adres AK Parti'dir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "seçimi seçim öncesi kazanacağız" sözünü hatırlatan Sürekli, "Kazanmak dışında ihtimalimiz olmayan bir seçime doğru gidiyoruz. 2023 seçim zaferimizin sembolü olacak ve 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Şimdi, seçimden önce seçimi kazanmak zamanı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
TBMM Genel Kurulu TBMM Genel Kurulu Bingöl haber: Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Genç Liderler Okulu programına katıldı Açıklaması Bingöl haber: Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Genç Liderler Okulu programına katıldı Açıklaması

Kerem Ali Sürekli, AK Parti, Türkiye, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Sürekli, mahalle başkanları istişare toplantısına katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:15 Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu
20:45 Benzema ödül törenine eli bandajsız çıktı! Serçe parmağının şeklini görenler çok şaşırdı
20:29 Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
20:02 Galatasaray-Kastamonuspor maçında ilk 11'ler netleşti
19:52 Tuzla'da "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" anketi yapıldı! İşte sonuçlar
19:43 Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçiyor
19:12 Amasra'daki maden kazasının araştırılması için TBMM'de komisyon kuruldu
16:56 Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
16:35 Göğüs estetiği olan Çukur'un Timsah Celil'i son pozlarıyla gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 21:38:42. #1.13#
SON DAKİKA: AK Partili Sürekli, mahalle başkanları istişare toplantısına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement