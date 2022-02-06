AK Partili Tayyar'dan partisine zam uyarısı! "Aksini düşünmek bile istemem" - Son Dakika

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, son dönemde elektrik, doğal gaz ve akaryakıta gelen zamlar üzerinden partisine dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

"NE KILIÇDAROĞLU NE DİĞERLERİ AK PARTİ'NİN RAKİBİ DEĞİL"

Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne Kılıçdaroğlu ne diğerleri, AK Parti'nin rakibi değil. Bu süreçte en büyük muhalif akım; elektrik/doğalgaz/akaryakıt üzerinden şekilleniyor." ifadelerini kullandı.

"BU YANGIN MUTLAKA SÖNDÜRÜLMELİ"

Partisine dikkat çeken bir uyarıda bulunan Tayyar, "Mevcut tarifelerin haklı sebepleri olsa bile siyasi tansiyonu düşürmez. Bu yangın mutlaka söndürülmeli, aksini düşünmek bile istemem." dedi.