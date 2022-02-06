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AK Partili Tayyar'dan partisine zam uyarısı! "Aksini düşünmek bile istemem" - Son Dakika

AK Partili Tayyar'dan partisine zam uyarısı! "Aksini düşünmek bile istemem"

06.02.2022 16:59
AK Partili Tayyar'dan partisine zam uyarısı! "Aksini düşünmek bile istemem"

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, partisine dikkat çeken zam uyarısında bulundu. Son dönemde elektrik, doğal gaz ve akaryakıta gelen zamlar sonrası partisinin dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Tayyar, "Ne Kılıçdaroğlu ne diğerleri, AK Parti'nin rakibi değil. Bu süreçte en büyük muhalif akım; elektrik/doğalgaz/akaryakıt üzerinden şekilleniyor. Bu yangın mutlaka söndürülmeli, aksini düşünmek bile istemem." ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, son dönemde elektrik, doğal gaz ve akaryakıta gelen zamlar üzerinden partisine dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

"NE KILIÇDAROĞLU NE DİĞERLERİ AK PARTİ'NİN RAKİBİ DEĞİL"

Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne Kılıçdaroğlu ne diğerleri, AK Parti'nin rakibi değil. Bu süreçte en büyük muhalif akım; elektrik/doğalgaz/akaryakıt üzerinden şekilleniyor." ifadelerini kullandı.

'Aksini düşünmek bile istemem' diyen AK Partili Tayyar'dan partisine zam uyarısı geldi

"BU YANGIN MUTLAKA SÖNDÜRÜLMELİ"

Partisine dikkat çeken bir uyarıda bulunan Tayyar, "Mevcut tarifelerin haklı sebepleri olsa bile siyasi tansiyonu düşürmez. Bu yangın mutlaka söndürülmeli, aksini düşünmek bile istemem." dedi.

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Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Şamil Tayyar, Doğalgaz, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Tayyar'dan partisine zam uyarısı! 'Aksini düşünmek bile istemem' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Tayyar'dan partisine zam uyarısı! "Aksini düşünmek bile istemem" - Son Dakika
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