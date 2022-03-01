AK Partili Uygur: "Milletin iradesine karşı operasyon yapmaya niyeti olanlar bilsinler ki karşılarında 85 milyonu bulacaklardır" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili Uygur: "Milletin iradesine karşı operasyon yapmaya niyeti olanlar bilsinler ki karşılarında 85 milyonu bulacaklardır"

01.03.2022 19:06
AK Partili Uygur: "Milletin iradesine karşı operasyon yapmaya niyeti olanlar bilsinler ki karşılarında 85 milyonu bulacaklardır"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, "Bu ülkede milletin iradesine karşı operasyon yapmaya niyeti olanlar bilsinler ki 15 Temmuz'da olduğu gibi karşılarında 85 milyonu bulacaklardır.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, "Bu ülkede milletin iradesine karşı operasyon yapmaya niyeti olanlar bilsinler ki 15 Temmuz'da olduğu gibi karşılarında 85 milyonu bulacaklardır." dedi.

Uygur, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat sürecinin yaşandığı o yıllarda İstanbul Üniversitesinde başörtülü bir öğrenci olduğuna dikkati çekti. O dönem sıkıntılı günler yaşadığını aktaran Uygur, ikna odalarına alındıklarını ve okula başörtülü girilmeyeceğine dair zorla taahhütname imzalamak zorunda kaldıklarını vurguladı.

Uygur, "O günkü ikna odalarının mimarı Nur Serter adeta ödüllendirilircesine CHP tarafından milletvekili yaptırıldı." diye konuştu.

O günkü karanlık günlerin Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulan AK Parti hükümetleriyle sona erdiğini vurgulayan Uygur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulan AK Parti ile hak, demokrasi ve özgürlüklerin önündeki bütün engeller ortadan kalktı.

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bu millet 20 yıl boyunca da muhtıralara da darbelere de fırsat vermedi. Artık bu ülkede milletin iradesine karşı operasyon yapmaya niyeti olanlar bilsinler ki 15 Temmuz'da olduğu gibi karşılarında 85 milyonu bulacaklardır."

YORUMLAR
500
AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, Polatlı'da kaza geçirdi AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, Polatlı'da kaza geçirdi Son dakika haberleri... AK Parti Balıkesir milletvekili Canbey kaza geçirdi Son dakika haberleri... AK Parti Balıkesir milletvekili Canbey kaza geçirdi

Milletvekili, Balıkesir, 15 Temmuz, Uygur, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Uygur: 'Milletin iradesine karşı operasyon yapmaya niyeti olanlar bilsinler ki karşılarında 85 milyonu bulacaklardır' - Son Dakika


Son Dakika
19:06 Kiev'de radyo kulesi bombalandı! O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
18:28 Basın toplantısında "Korkaksın" çıkışı! İngiltere Başbakanı Johnson neye uğradığını şaşırdı
18:24 Batılı ülkeler rezervlerin yarısına erişimini dondurdu! Putin bu durum karşısında ne yapacak?
18:04 24 bin TL'lik malzemeyi 4 bin TL'ye satmışlar! Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile görüştü! Rusya-Ukrayna saldırıları ana gündem maddesiydi
17:54 Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi
17:46 Gol kralı olmuştu! Ukraynalı futbolcu Martynenko, evine atılan bomba sonucu yaşamını yitirdi
17:39 Kerim Aktürkoğlu, Servet Çetin'in rekorunu kırmaya hazırlanıyor! Sadece 13 maçı kaldı
17:30 Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de saldırı düzenlenecek bölgelerin belirlendiğini açıkladı: Bir an önce uzaklaşın
17:04 2 yıldır forma şansı bulamayan Beşiktaşlı Jeremain Lens'ten çarpıcı açıklamalar: Durumum biraz garip çünkü gitmemi istiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 19:12:58. #1.13#
SON DAKİKA: AK Partili Uygur: "Milletin iradesine karşı operasyon yapmaya niyeti olanlar bilsinler ki karşılarında 85 milyonu bulacaklardır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement