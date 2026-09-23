AK Partili Yenişehirlioğlu Turgutlu\'daki saldırıda yaralanan öğrencileri ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti.

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu üyelerinin Manisa Valiliği ziyaretine eşlik eden Yenişehirlioğlu, daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi ve Manisa Şehir Hastanesinde tedavi gören öğrencileri ziyaret etti. Ailelerle görüşen Yenişehirlioğlu, öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne giden Yenişehirlioğlu, burada da tedavileri devam eden öğrenciler ve aileleriyle görüştü, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yenişehirlioğlu, gazetecilere kentte üzücü, Türkiye'yi sarsan bir olayın yaşandığını söyledi.

Bu gibi olayların yaşanmamasını arzuladıklarını ifade eden Yenişehirlioğlu, "Üzücü bir hadise fakat bizi sevindiren kısmı herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması. Evlatlarımızın 3 tanesinin hayati tehlikesi vardı, hayati tehlikeleri kalmadı. Bir süre daha hastanede kalacaklar, tedavileri devam edecek. Diğer evlatlarımızın zaten hayati tehlikesi yoktu. Onları da ziyaret ettik. Onlar da birkaç güne kadar taburcu edileceklerdir." diye konuştu.

Yenişehirlioğlu, olayla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Meclis kapanmadan önce suça sürüklenen çocuklarla alakalı olarak bir yasa çıkarmıştık. Son derece isabetli olduğunu düşünüyorum. Empati yapmak lazım bu tip olaylarda, 'Bizim başımıza gelseydi ne hissederdik, ne düşünürdük?' diye. Bir süre öncesinde, çocuk gibi değerlendirilip herhangi bir müeyyide uygulanması da olmuyordu. Bu aileleri rahatsız ediyordu. Şimdi gördüğümüz o ki bundan son derece memnunlar."