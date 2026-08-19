AK Partili Zorlu Moldova\'da temaslarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, ziyaret ettiği Moldova'da Cumhurbaşkanı Maya Sandu tarafından kabul edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Moldova'nın başkenti Kişinev'i ziyaret etti. Zorlu, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Maya Sandu tarafından kabul edildi. Zorlu, görüşmede Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkilerin her geçen gün geliştiğini belirterek Gagauzya'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Zorlu, Gagauzya'nın ekonomik ve sosyal kalkınması, kültürel mirasının korunması ve Moldova ile bağlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti. Zorlu ayrıca Sandu'yu kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek COP31 Zirvesi'ne davet etti.

Sandu ise Türkiye ile ilişkilere her alanda büyük önem verdiklerini belirterek, Türkiye'nin dünyada giderek artan etkisini memnuniyetle takip ettiklerini söyledi. Gagauzya'nın anayasal haklarına ve özerk statüsüne zarar verilmeyeceğini ifade eden Sandu, bu konuda Türkiye ile üst düzey işbirliğine hazır olduklarını kaydetti. Sandu, Türkiye tarafından inşa edilen Meslek Lisesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte açılışını yapmayı büyük bir heyecanla beklediklerini dile getirdi.

"Moldova'nın toprak bütünlüğü de bizim için çok önemli"

Zorlu, Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu ile de bir araya geldi. Zorlu, Grosu ile görüşmesinde Türkiye'nin bölgesel ve küresel siyasetteki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'nin farklı bölgelerde barış ve huzurun sağlanması için arabulucu rol üstlendiğini söyledi. Zorlu, yakın coğrafyada savaşlar ve büyük kırılmalar yaşanmasına rağmen Türkiye'nin bu süreçte gücünü artırarak yoluna devam ettiğini belirterek, bunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik rolünün önemli olduğunu ifade etti.

Ukrayna'daki savaşa da değinen Zorlu, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin yanı sıra savaşı sona erdirmeye ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü esas almaya yönelik bir yaklaşım sergilediğini belirtti. Zorlu, "Bu kapsamda şüphesiz Moldova'nın toprak bütünlüğü de bizim için çok çok önemlidir" ifadelerini kullandı. Görüşmede ayrıca Gagauzya'daki gelişmeler ve işbirliği imkanları değerlendirildi.

"Yeni bir ticaret hedefi belirlemek istiyoruz"

Zorlu ayrıca Başbakan Vasile Tofan ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-Moldova ilişkileri ve Gagauzya gündeme geldi. Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven, dostluk ve ortak çıkarlar temelinde geliştiğini belirten Zorlu, Moldova'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini söyledi.

Ekonomik ilişkilerin önemine dikkat çeken Zorlu, iki ülke arasındaki 1 milyar dolarlık dış ticaret hedefinin gerçekleştirildiğini belirterek, yakın zamanda yeni bir hedef belirleyip ekonomik ilişkileri daha da ileri taşımayı arzu ettiklerini kaydetti. Zorlu, Moldova ziyaretinin ana gündemlerinden birinin Gagauzya olduğunu vurgulayarak, yeni dönemde dil ve kültür çalışmalarının yanında ekonomik alanda da ortak yatırımlar yapılabileceğini ifade etti.

Gagauzya'nın huzur ve refahının Moldova'nın genel istikrarından ayrı değerlendirilemeyeceğini belirten Zorlu, Türkiye'nin bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

Başbakan Tofan'dan Türkiye'ye teşekkür

Tofan da Türkiye ile işbirliğine büyük önem verdiklerini belirterek, Moldova hükümetinin karşılıklı işbirliğini daha da güçlendirmeye hazır olduğunu ifade etti. Gagauzlara büyük değer verdiklerini dile getiren Tofan, Gagauzya'nın Moldova-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli bir köprü olduğunu söyledi. Tofan ayrıca Türkiye'ye Moldova'daki projeleri ve sağladığı destekler dolayısıyla teşekkür etti.

Yeni işbirliği alanları masada

Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Carolina Perebinos ile gerçekleştirilen heyetlerarası görüşmede ise Türkiye-Moldova ilişkilerinin geleceği ve yeni işbirliği alanları değerlendirildi. Zorlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün gelişmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi ve Stratejik Ortaklık Belgesi'nin imzalanmasıyla önemli bir birikim oluştuğunu söyledi.

Türkiye'nin Moldova'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineleyen Zorlu, Moldova'nın istikrar ve refahının güçlendirilmesinin bölgesel barış ve güvenlik açısından önem taşıdığını vurguladı.

Siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik ilişkilerin de geliştiğine işaret eden Zorlu, TİKA başta olmak üzere Türkiye'nin kurum ve kuruluşlarıyla eğitim, kültür ve gençlik alanlarında yeni projelerde işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Gagauzya ziyaretinin önemine değinen Zorlu, "Bugün burada bulunmamızın temel sebebi Gagauzya'ya yapacağımız ziyaret ve buradaki kardeşlerimizle Moldova arasındaki ilişkileri güçlendirme yönündeki irademizdir" dedi.

Gagauzya'daki huzur ve refah ile Moldova'nın genel istikrarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirten Zorlu, Gagauzya'nın Türkiye ile Moldova arasında önemli bir köprü olduğunu kaydetti.

Perebinos da Gagauz Yeri Özerk Bölgesi'nin Türkiye ile Moldova arasında köprü görevi gördüğünü belirtti.

Kişinev'deki temaslarını tamamlayan Zorlu, incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle Komrat'a hareket etti. Zorlu'nun Moldova temaslarına Türkiye Cumhuriyeti Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ile AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı ve MKYK Üyesi Naim Makas eşlik etti.