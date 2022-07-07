AK Teşkilatlar bayramın ikinci günü bayramlaşacak

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yaklaşan Kurban Bayramı'nın tüm Bursa halkına, Türkiye'ye ve İslam Alemi'ne hayırlar ve güzellikler getirmesini diledi. Başkan Gürkan mesajında, AK Parti Bursa İl Başkanlığı olarak bayramlaşma programlarını 10 Temmuz 2022 Pazar Günü (Bayramın ikinci günü) saat: 12.00'de Bursa Merinos AKKM Büyük Teras Salon'da gerçekleştireceklerini belirterek, tüm Bursa halkını, AK Parti ve Türkiye sevdalılarını bayramlaşma programlarına davet etti.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Gürkan, yazılı olarak gerçekleştirdiği mesajında, bayram günlerinin birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olduğunu ifade ederek, pandemi nedeniyle tüm dünyada zorunlu olarak yaşanan fiziki ayrılıkların ardından İslam Alemi'nde yeniden kucaklaşmanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergileneceği bir bayramı daha idrak edecek olmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Başkan Gürkan mesajında, şu ifadeleri kullandı: "Büyük bir sevinç ile karşıladığımız Kurban Bayramı'na erişebilmenin mutluluğu ve huzuru içindeyiz. Bayramlar dargınların barıştığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının arttığı, barış, huzur ve kardeşliğin hakim olduğu müstesna günlerdendir. Kurban Bayramı'nın temelinde kardeşlerimizle elimizdekini paylaşmak vardır. Bu mübarek günlerde sevgi ve muhabbetimizi her zamanki gibi paylaşarak büyüklerimizi, ihtiyaç sahiplerimizi, kimsesiz, yetim ve öksüzlerimiz ile hastalarımızı unutmadan, bayramı bayram gibi yaşayarak, İslam Alemi olarak inancımızın güzellikleri ile huzur, bereket ve mutluluğu paylaşıp çoğaltacağız. Bu duygu ve düşüncelerle kurban ibadetimizin kabul olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyor, başta Şehitlerimizin aileleri, Gazilerimiz ve tüm sevenleri olmak üzere tüm Bursa halkının, ülkemizin ve İslam Alemi'nin Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." - BURSA