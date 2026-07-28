Şehit aileleri ve gazilerin özlük hakları yasası tamamlandı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerin özlük haklarına ilişkin yasa çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Yarından sonra inşallah prosedür başlayacak. Bu manada yıllardır devam eden problemlerin çözülmesi inşallah bize nasip olacak. Herhangi bir şekilde ihmal, savsaklama, öteleme asla söz konusu değil." diye konuştu.

Akar, Meclis'te şehit aileleri ve gazileri temsil eden dernek, vakıf ve sendika yöneticileriyle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında Akar, Milli Savunma Komisyonunun, şehit ve gazilerin özlük haklarına ilişkin 28 toplantı yaptığını, toplantılara 120 uzmanın katıldığını, şehit ailesi ve gazi dernek, vakıf ve sendikalarından 25 kurum ve 80 temsilci ile muhalefetin görüşlerini dinlediklerini anlattı.

AK Parti teşkilatının ülke çapında binlerce şehit ailesi ve gaziyi dinlediğini belirten Akar, bu konuda son derece duyarlı olduklarını, bu çalışmalarda şehit aileleri ve gazilerin özlük haklarını sadece bir maaş meselesi olarak görmediklerini ifade etti.

Akar, şehit aileleri ve gazilere karşı "ne yapılsa azdır" düsturuna inandıklarını, onların yanında olmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Bu doğrultuda kalıcı ve adil bir yasal çerçeve oluşturmayı hedefleyen muhtelif çalışmamız nihayet sonuçlanma aşamasına geldi. Hazırlıklar inşallah en kısa sürede kanun teklifi haline getirilerek gerekli yasama prosedürleri tamamlanacak. Sizin tarafınızdayız. Şehit ailelerine ve gazilerimize olan saygı ve hürmetimiz sonsuz." diye konuştu.

"Bizim için kutsal bir amaç oldu"

Komisyon Başkanı Akar, şehit aileleri ve gazilere, "polemik üretmeye çalışanlara inanmamaları" çağrısında bulunarak, "Bu konuda zerre kadar katkısı olmayan, ilgisi ve bilgisi olmayanların lafına inanmayın. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bu işe gönüllü olarak girdiklerini anlatan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'a çok şükür tamamlandı; Gruba verdik, bakanlıklara gönderdik son bir rötuş için. Bakanlıklarda şu an, cevaplar yarın gelecek. Yarından sonra inşallah prosedür başlayacak. Problemlerin çözülmesi için gayret gösteriyoruz. Bu manada yıllardır devam eden problemlerin çözülmesi inşallah bize nasip olacak. Bu şeref bize yeter. Herhangi bir şekilde ihmal, savsaklama, öteleme asla söz konusu değil. Olabildiğince erken sonuçlandırma amacımız. Mutlu olun siz, buna çalışıyoruz. Bu iş planladığımız gibi aksaklığa uğramadan sonuçlanırsa en büyük şeref.

Bir noktaya getirdik. Prosedürler, usuller var. Bunları takip etmek suretiyle bir an önce bu yaptığımız çalışmaların yasalaşması bizim için kutsal bir amaç oldu. Böyle bir iyilik yaparsak bunun Allah katında da çok makbul olacağı düşüncesiyle elimizden gelen ne varsa yaptık, yapıyoruz. Sizlerin desteği ve Allah'ın izniyle kanunlaştıracağız, sizler rahat, bizler de mutlu olacağız."

Komisyonda söz alan şehit yakınları ve gaziler Akar'a teşekkür etti.

Komisyonun kendileri için bütüncül bir çalışma yaptığını, bu konuda müteşekkir olduklarını söyleyen şehit aileleri ve gaziler, Akar ile birlikte yol almaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Verilen emek ve gösterilen sabır için teşekkür eden şehit aileleri ve gaziler, Terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini de kaydetti.

Bir gazinin, "15 Temmuz gazileri ile terör gazileri arasında ayrım yapıldığı" iddiasını dile getirmesi üzerine Akar, "Komisyon olarak gözümüzde hiçbir şekilde ayrım söz konusu değil." dedi.