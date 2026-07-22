Akar, Sudan Danışmanını Kabul Etti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanının Siyasi ve Dış İlişkiler Danışmanı Amgad Fareid Eltayeb'i kabul etti.

Eltayeb'i Meclis'teki makamında ağırlayan Akar, batılı ülkelerin aksine Türkiye'nin Afrika ile samimi ve insani ilişkilerinin bulunduğunu söyledi.

Sudan'ın bir an önce huzura kavuşmasını dilediğini belirten Akar, "Oradaki karışıklığın, sıkıntıların, çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi, Sudanlı kardeşlerimizin barış ve huzur içinde yaşaması için Türkiye Cumhuriyeti elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle hiçbir zaman sömürü ilişkisinin bulunmadığına işaret eden Akar, bölgedeki çatışmaların sona ermesi için diyalog ve diplomasinin önemine dikkati çekti.

Eltayeb de batılı ülkelerin Afrika'yı hiçbir zaman rahat bırakmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin kıtadaki varlığının önemine değindi.

Destekleri için Türkiye'ye teşekkür eden Eltayeb, bu desteklerin sürmesini istedi.