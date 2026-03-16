Akar: Türkiye'de Kalkınma Hareketi Var - Son Dakika
Akar: Türkiye'de Kalkınma Hareketi Var

Akar: Türkiye\'de Kalkınma Hareketi Var
16.03.2026 23:15
Hulusi Akar, Kayseri'de yapılan iftarda Türkiye'nin kalkınma hareketlerini destekledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı şantiyesinde çalışan işçilerle yaptığı iftarda, "Türkiye'de çok ciddi bir kalkınma hareketi var" dedi.

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Düver şantiyesinde iftar programı düzenlendi. İftar programına TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, firma yetkilileri, mühendisler ve işçiler katıldı. İftarın ardından açıklama yapan Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Türkiye'de çok ciddi kalkınma hareketinin olduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de çok ciddi bir kalkınma hareketi var. Bunların içerisinde de en çarpıcı olanı Ulaştırma Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar. Çünkü yapılan bazı çalışmalar görünmeyebiliyor. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yaptığı yollar, köprüler, geçitler, demiryolları ve karayolları gözle görülüyor. Müthiş gelişmeler var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızı her zaman hayırla yad ediyoruz. Çağımızda ulaşım çok önemli. Biz bundan 20 sene önce İstanbul'a 12 saatte giderdik. Ankara'ya 7 saatte giderdik. Şimdi çok şükür son derece emniyetli, konforlu ve son derece süratli ulaşım mümkün hale geldi. Bizim aziz milletimiz buna layık. Ülkemizi çok daha iyi seviyelere getireceğiz" dedi.

"Karayolu, demiryolu, havayolunun gelişmesi için çalışmalar sürecek"

Türkiye'de karayolu, demiryolu ve havayollarının gelişmesi için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Akar, "İçerisinde bulunduğumuz ortamda güvenlik konuları devam ederken, buna çok ciddi şekilde dikkat ayırıyoruz. 'Terörsüz Türkiye' önemli bir mesele. Bu konu üzerinde devletimiz çalıştı ve çalışıyor. Biz bu terör meselesinden kurtulduktan sonra sadece Kayseri-Ankara, Ankara-İstanbul değil, bütün yurtta her şey çok daha kolay, çok daha hızlı ve çok daha konforlu olacak. Karayolu, demiryolu ve havayolunun gelişmesi konusunda çalışmalar sürecek. Türkiye'de problem yok mu? Tabi ki problemlerimiz var. Fakat bu problemleri bundan önce 20 yılda nasıl çözdüysek, bundan sonra da öyle çözeceğiz. Anadolu'nun yıldızı olan Kayseri'mizi el birliğiyle çalışarak, Anadolu'nun güneşi yapacağız. Çalışmalarınızdan dolayı, alın terinizden dolayı bakanlık çalışanlarımıza, mühendislerimize ve işçilerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Akar, iftarın ardından yetkililerden Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Akar: Türkiye'de Kalkınma Hareketi Var - Son Dakika

Savaşta 17. gün İran’dan Trump’a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin
Suudi Arabistan 19 İHA’yı İmha Etti Suudi Arabistan 19 İHA'yı İmha Etti
Trump NATO’yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur
Küçükçekmece’de kanser hastası adam ölü bulundu Küçükçekmece'de kanser hastası adam ölü bulundu
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi

23:47
Hint Okyanusu’ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
Hint Okyanusu'ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
23:39
Trump: İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
22:37
Hizbullah, İsrail’i roketlerle vurdu
Hizbullah, İsrail'i roketlerle vurdu
22:09
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
21:19
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
21:16
Irak’taki petrol sahasına İHA saldırısı Büyük panik kameralarda
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda
SON DAKİKA: Akar: Türkiye'de Kalkınma Hareketi Var - Son Dakika
