Akar: Türkiye\'de Kalkınma Hareketi Var

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı şantiyesinde çalışan işçilerle yaptığı iftarda, "Türkiye'de çok ciddi bir kalkınma hareketi var" dedi.

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Düver şantiyesinde iftar programı düzenlendi. İftar programına TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, firma yetkilileri, mühendisler ve işçiler katıldı. İftarın ardından açıklama yapan Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Türkiye'de çok ciddi kalkınma hareketinin olduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de çok ciddi bir kalkınma hareketi var. Bunların içerisinde de en çarpıcı olanı Ulaştırma Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar. Çünkü yapılan bazı çalışmalar görünmeyebiliyor. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yaptığı yollar, köprüler, geçitler, demiryolları ve karayolları gözle görülüyor. Müthiş gelişmeler var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızı her zaman hayırla yad ediyoruz. Çağımızda ulaşım çok önemli. Biz bundan 20 sene önce İstanbul'a 12 saatte giderdik. Ankara'ya 7 saatte giderdik. Şimdi çok şükür son derece emniyetli, konforlu ve son derece süratli ulaşım mümkün hale geldi. Bizim aziz milletimiz buna layık. Ülkemizi çok daha iyi seviyelere getireceğiz" dedi.

"Karayolu, demiryolu, havayolunun gelişmesi için çalışmalar sürecek"

Türkiye'de karayolu, demiryolu ve havayollarının gelişmesi için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Akar, "İçerisinde bulunduğumuz ortamda güvenlik konuları devam ederken, buna çok ciddi şekilde dikkat ayırıyoruz. 'Terörsüz Türkiye' önemli bir mesele. Bu konu üzerinde devletimiz çalıştı ve çalışıyor. Biz bu terör meselesinden kurtulduktan sonra sadece Kayseri-Ankara, Ankara-İstanbul değil, bütün yurtta her şey çok daha kolay, çok daha hızlı ve çok daha konforlu olacak. Karayolu, demiryolu ve havayolunun gelişmesi konusunda çalışmalar sürecek. Türkiye'de problem yok mu? Tabi ki problemlerimiz var. Fakat bu problemleri bundan önce 20 yılda nasıl çözdüysek, bundan sonra da öyle çözeceğiz. Anadolu'nun yıldızı olan Kayseri'mizi el birliğiyle çalışarak, Anadolu'nun güneşi yapacağız. Çalışmalarınızdan dolayı, alın terinizden dolayı bakanlık çalışanlarımıza, mühendislerimize ve işçilerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Akar, iftarın ardından yetkililerden Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KAYSERİ