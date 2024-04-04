Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim Mazbatasını Aldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde yeniden Akçaabat Belediye Başkanı seçilen Osman Nuri Ekim mazbatasını aldı. Mazbatasını alarak belediye binasına gelen Ekim, belediye personeli tarafından karşılandı.
Akçaabat İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Mazbatamızı aldık. Akçaabat halkının takdiri ile yeniden belediye başkanlığı görevimize resmen başlıyoruz. 31 Mart Mahalli İdareler yerel seçimlerinin kazananı Akçaabat'ımız oldu. Her zaman söylediğimiz gibi sevgi ve kardeşlik kazandı. Akçaabat'ımız için tekrar azimle ve kararlılıkla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli mesai arkadaşlarım Akçaabat Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. İlk dönemimizi hep birlikte tamamladık. 2019-2024 yılları arasındaki 5 yıllık süre çok hızlı geçti. Hızlı geçen beş yılın içerisinde pandemi dönemini, deprem felaketini ve doğal afetleri birlikte yaşadık. Buna rağmen bütün olumsuzlukları birlikte aşarak sizlerle başardık. Bu başarı hepimizin başarısıdır. 2019-2024 yılları arasındaki süre içerisinde Akçaabat Belediyesi ailesi olarak hepimiz özveriyle çalıştık. Akçaabat'ımıza ve Akçaabatlılarımıza hizmet ettik. İlk dönemimizde edindiğimiz tecrübelerimizle birlikte yeni dönemimizde daha kararlı adımlarla ilerleyeceğiz. Eksiklerimizi, eksik olduğunuz kısımları, talepleri ve beklentileri biliyoruz artık. Bu konuları da tamamlayarak hızlıca yolumuza devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi yine yeniden Akçaabat'ımız ve Akçaabatlılarımız için var gücümüzle çalışacağız. İkinci beş yılımızda da aynı gayret, kararlılık ve azimle şehrimizi ihya edeceğiz. Biz büyük bir aileyiz, her zaman yanınızda olmaya gayret ettim, bu dönemde de daha özverili ve dikkatli olarak aile bağlarımızı güçlendireceğiz. Tüm mesai arkadaşlarımıza özveriyle çalıştıkları için, seçim sürecinde her daim desteklerini hissettirdikleri için teşekkür ediyorum. Durmak yok, hep birlikte yola devam" dedi. - TRABZON
Son Dakika › Politika › Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim Mazbatasını Aldı - Son Dakika
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