Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yeni dönem projelerini tanıttı

Cumhur İttifakının Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki ortak adayı olarak yeniden Akçaabat Belediye Başkanlığına aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, proje tanıtım toplantısında yeni dönem için hazırladığı projeleri kamuoyuyla paylaştı.
Erol Günaydın Sanat Merkezinde düzenlenen Proje Tanıtım Toplantısına geniş çaplı katılım sağlandı. Tanıtım toplantısına TBMM Bayındırlık ve Ulaştırma Komisyonu Başkanı Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, AK Parti MKYK üyesi eski Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı eski Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, belediye meclis üyesi adayları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda isim katıldı.
Proje Tanıtım Toplantısında konuşan Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim "2019 Yılı Mahalli idareler genel seçimleri öncesinde sizlerin huzurunda vatandaşlarımıza vaat ettiğimiz projelerin tamamına yakınını hayata geçirmenin memnuniyetini yaşıyorum. Görev süremiz boyunca dürüst, adil, üreten ve cesur bir anlayışla çalışarak alt yapısı, üst yapısı, imarı, cadde ve meydan düzenlemeleriyle kentimizin yapısal problemlerini çözmeye gayret ettik. İlçemizin ekonomik faaliyetlerini destekleyip canlandırtırdık Tarihi dokunun restorasyonu ile geçmişimize sahip çıktık. Yemyeşil bir Akçaabat için yeni alanlar oluşturduk. Tertemiz, çevre dostu projeler üreterek halkımızın yaşam kalitesini arttırdık. Sporu sanatı ve festivalleriyle hemşehrilerimize canlı bir kent yaşamı sunduk. Sosyal sorumluluk projeleri ile halkımızın her zaman yanında olduk. Bugün bu sözlerimi büyük ölçüde yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyorum" dedi.
Başkan Ekim'in ikinci beş yılda Akçaabat'ta yapacağı hizmetlerin, projelerin ve yatırımların başlıklarını ise şöyle sıraladı:
"Akçaabat meydan ve otopark, Sahilpark 2. etap düzenlemesi, sokak sağlıklaştırma çalışması 2. etap, Ortamahalle sokak sağlıklaştırma çalışması 2. etap, Akçakale Kalesi Turizmin Merkezi projesi,
Yıldızlı kesintisiz sahil düzenlemesi, Kent Müzesi, Hıdırnebi- Karadağ Turizm Bölgesi, Uçarsu Şelalesi çevre düzenlemesi, Kadınlar Plajı, Yıldızlı Millet Bahçesi, Mersin Plajı düzenlemesi, Karavan Park, Rahman Camii çevresi düzenlemesi ve Sargana anıtı ve yeni cep otogarı, Atatürk Bulvarı 2. etap düzenleme, İlçe İtfaiye Merkezi, Mersin- Darıca atık su hattı yenileme çalışması" - TRABZON
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