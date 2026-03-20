Akçaabat bayramda buluştu

Akçaabat Belediyesi ve Akçaabat Kaymakamlığı'nın organizesinde, Ramazan Bayramı vesilesiyle Akçaabat Atatürk Parkı'nda geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Bayramın ilk günü düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; önceki dönem Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Belediye Başkan Yardımcıları Serkan Özdemir, Cevdet Bayraktar ve Ali Güngör, Trabzon AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Muhammet Ali Yılmaz, MHP Akçaabat İlçe Başkanı Özcan Ergün, ilçe protokolü, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren en özel zamanlar olduğunu vurgulayarak "Bugün burada sadece bir bayramlaşma gerçekleştirmiyoruz; aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Bu güzel ilçenin her bir ferdinin yüzündeki tebessüm, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. İnşallah aynı dayanışma ruhuyla Akçaabat'ımızı daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" dedi.

Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar ise bayramların toplumsal birlikteliğin en güçlü şekilde hissedildiği günler olduğuna dikkat çekerek "Akçaabat'ta bu güzel atmosferi hep birlikte yaşamak, devletimizle milletimizin iç içe olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bu birlik ve beraberlik ruhunu yılın her gününe yayabilmek en büyük temennimizdir. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Program boyunca vatandaşlarla tek tek bayramlaşan protokol üyeleri, bayramın coşkusunu hemşehrilerle birlikte paylaştı. Yoğun katılımla gerçekleşen bayramlaşma töreni, sıcak ve samimi görüntüler eşliğinde sona erdi. - TRABZON