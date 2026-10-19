Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Muhtarlar Günü\'nde muhtarlarla buluştu

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Muhtarlar Günü dolayısıyla Sultan Suyu Tesisleri'nde düzenlenen programda ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Programa kaymakam, siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarlar katıldı; Ulutaş muhtarların gününü kutladı.
Malatya'nın Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.
Muhtarlar Günü dolayısıyla Sultan Suyu Tesisleri'nde muhtarlara yönelik program düzenlendi. Programa Akçadağ Kaymakamı, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçeye hizmet noktasında önemli bir görev üstlenen muhtarların gününü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: İHA
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