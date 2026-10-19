Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Muhtarlar Günü\'nde muhtarlarla buluştu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Muhtarlar Günü dolayısıyla Sultan Suyu Tesisleri'nde düzenlenen programda ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Programa kaymakam, siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarlar katıldı; Ulutaş muhtarların gününü kutladı.

Malatya'nın Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlar Günü dolayısıyla Sultan Suyu Tesisleri'nde muhtarlara yönelik program düzenlendi. Programa Akçadağ Kaymakamı, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçeye hizmet noktasında önemli bir görev üstlenen muhtarların gününü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA
Hizb-i İslami PartisiMuhtarlar GünüYerel HaberlerHasan UlutaşPolitikaAkçadağGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
Yumurtalarını satan kadınları “yasak aşk“ ele vermiş Aldatılan koca intikam için... Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...
Kız yurdunda tecavüz dehşeti Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu
İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti Başına gelenler kan dondurdu İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti! Başına gelenler kan dondurdu
17:33
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
17:25
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
16:36
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
15:49
Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı
Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı
14:49
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 18:30:35. #7.12#
SON DAKİKA: Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Muhtarlar Günü'nde muhtarlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei