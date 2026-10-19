Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Muhtarlar Günü\'nde muhtarlarla buluştu

Malatya'nın Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlar Günü dolayısıyla Sultan Suyu Tesisleri'nde muhtarlara yönelik program düzenlendi. Programa Akçadağ Kaymakamı, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, ilçeye hizmet noktasında önemli bir görev üstlenen muhtarların gününü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.