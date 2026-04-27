Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş, doludan etkilenen üreticileri ziyaret etti

Malatya'nın Akçadağ ilçe Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, beraberindeki heyetle birlikte Çatalbahçe Mahallesi'ni ziyaret ederek dolu yağışından etkilenen kayısı üreticilerinin durumunu yerinde inceledi.

Başkan Ulutaş'a ziyarette İlçe Tarım Müdürü, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü, belediye meclis üyesi ve Muhtarlar Dernek Başkanı da eşlik etti. Heyet, dolu yağışı nedeniyle zarar gören kayısı ağaçlarını inceleyerek üreticilerden bilgi aldı. Mahallede bulunan Kültür Evi'ni de ziyaret eden Ulutaş, mahalleye kazandırılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya gelen Ulutaş, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, mahalle halkının misafirperverliğine teşekkür ederek, "Üreticilerimizin yaşadığı sorunları yerinde görmek ve çözüm üretmek adına sahadayız. Samimi karşılamaları için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu - MALATYA