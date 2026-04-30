Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş\'tan Ankara\'da temaslar

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Ankara temasları kapsamında AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Ayşe Sula Köseoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette yerel yönetim çalışmaları ve bölgesel projeler üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, Başkan Ulutaş nazik misafirperverliği dolayısıyla Köseoğlu'na teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ulutaş, temasları kapsamında AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Vahit Atalan'ı da makamında ziyaret ederek çeşitli konularda istişarelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Özlem Pelitoğlu ile de bir araya gelen Ulutaş, Akçadağ'da hayata geçirilmesi planlanan Levent Vadisi ve Gençlik Kampı projeleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, gençlere yönelik sosyal ve sportif alanların geliştirilmesine yönelik izlenecek yol haritası ele alındı.

Öte yandan Ulutaş, Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına atanan Melih Can Çibik ile Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına atanan Talha Polat'ı tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. - MALATYA