Akçadağ Belediyesi'nin yeni hizmet binasında çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Akçadağ Belediyesi'nin yeni hizmet binasında çalışmalar sürüyor

Akçadağ Belediyesi\'nin yeni hizmet binasında çalışmalar sürüyor
03.06.2026 14:23  Güncelleme: 14:25
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Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, yapımı devam eden yeni belediye hizmet binasında incelemelerde bulundu. Başkan, projenin ilçeye uzun yıllar hizmet vereceğini ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, yapımı devam eden yeni belediye hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.

İlçeye kazandırılacak olan yeni belediye hizmet binasının yapım çalışmalarını yerinde takip ettiklerini belirten Başkan Ulutaş, projenin Akçadağ'a uzun yıllar hizmet verecek önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi. Vatandaşlara daha kaliteli ve etkin hizmet sunmayı amaçladıklarını ifade eden Ulutaş, "İlçemize kazandıracağımız yeni belediye binamızın yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek firma yetkililerinden bilgi aldık. Hemşerilerimize daha kaliteli hizmet sunmak adına hayata geçirdiğimiz bu önemli yatırımın çalışmalarını yakından takip ediyoruz" dedi.

Eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Ulutaş, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlara devam edeceklerini belirtti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Akçadağ Belediyesi'nin yeni hizmet binasında çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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